Za volanty vozidel MHD ve Zlíně a Otrokovicích přibývá řidičů ze zahraničí

Jde o Slováky, Ukrajince, Itala, Brita nebo Rusa. Poslední řidič z Ukrajiny nastoupil na začátku září. Podle ředitele Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Josefa Kocháně se společnosti v posledním období potýká s nedostatkem řidičů. „Staráme se o to, abychom tomu čelili. Jednou z cest je i zaměstnávání vhodných adeptů s cizí státní příslušností. Musí se překonat více administrativních překážek včetně jazykové bariéry a zaměstnání cizince proto zpravidla není možné ze dne na den jako u Čecha, ale učíme se s tím vyrovnat. Rádi jsme nyní přijali i řidiče z Ukrajiny,“ uvedl Kocháň.

Do plného stavu řidičů by mohla DSZO přijmout ještě šest lidí. „Pomáháme si přesčasovou prací, zaměstnáváme řidiče i na zkrácený pracovní úvazek, ve vedlejším pracovním poměru, brigádníky. Všem jsme vděčni za to, že nám pomáhají podstav řidičů překlenout, takže jsme schopni zajišťovat pro cestující plný provoz MHD bez omezování nebo výpadků,“ doplnil Kocháň.