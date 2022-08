Zlínský kraj si nechá vypracovat plán pro zvládání sucha, hotový bude do února

Povinnost nechat si zpracovat tento plán ukládá všem krajům novela zákona o vodách. Podle Ančincové však kraj chce, aby to byl praktický dokument a nevypracovával se takříkajíc do šuplíku. „Velmi klademe důraz na mezioborovou spolupráci, takže jej vypracováváme i ve spolupráci s povodím příslušných toků, hasičským záchranným sborem, příslušnými úřady ORP i například s krajskou hygienickou stanicí,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti). Plán hejtmanství projedná i s policií, sousedními krajskými úřady, ministerstvy zemědělství, životního prostředí a dopravy nebo Státní plavební správou.

Ve své hlavní části bude dokument podle náměstkyně obsahovat návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při nedostatku vody. „Měla by to být taková jednotná kuchařka právě ve spolupráci s příslušnými orgány. My jej chceme co nejvíce praktický, protože samozřejmě i nějaké kauzy ukázaly, že legislativa z oblasti vodního zákona, legislativa co se týče nakládání s vodami, je mnohdy děravá, a právě proto je opravdu velmi dobré mít tento dokument k dispozici,“ uvedla Ančincová. Součástí plánu podle ní bude též prevence.