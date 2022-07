Naše pomoc je účinná, chválí Fiala vládní boj s chudobou

Hostem Seznam Zpráv byl premiér Petr Fiala (ODS).

Inflace, nedostupnost energií nebo potravinová krize. To vše má podle premiéra Fialy na svědomí ruská válka na Ukrajině a úkolem Česka v čele Rady Evropy bude dopady těchto krizí zmírňovat. Český premiér to řekl ve středu na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku s tím, že rychlý růst životních nákladů nebo problémy s dodávkami potravin jsou výzvy, kterým musí Evropská unie čelit společně.

„Tím hlavním úkolem v následujícím období bude nalézt jednotnou a silnou shodu na takových opatřeních, která negativní dopady současných krizí na naše občany co nejvíce zmírní,“ dodal.

Je ovšem otázkou, jak jednotná je samotná česká vláda, pod jejímž vedením Česko k předsednictví přistoupilo. Nedávno jí totiž otřásla kauza Dozimetr, jež rozkryla skupinu politiků, manažerů a lobbistů, kteří podle vyšetřovatelů ovlivňovali veřejné zakázky i chod veřejných firem – především pražského dopravního podniku.

Kvůli vazbám na jednoho z obviněných – lobbistu Michala Redla – skončil ve funkci ministr školství za STAN Petr Gazdík. A opozice volá i po hlavě ministra vnitra a šéfa hnutí Starostové a nezávislí Víta Rakušana.

Měl by Rakušan skončit? A jak silná pozice české vlády v čele Evropy je? Jak chce pomoci v krizovém období nejen evropským občanům, ale také těm českým?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:10 – Před Evropou je několik velkých úkolů. Zásadní je, abychom měli v Evropě dostatek energií na příští zimu, abychom dokázali v nejpodstatnějších věcech udržovat jednotu – při podpoře Ukrajiny, v bránění Rusku v agresivních krocích. Ale největší výzvou jsou energie.

4:20 – Nebojím se, že soudržnost zemí nevydrží.

5:46 – Není možné, aby se země jako Česká republika dostaly do problémů a všichni ostatní od nich dali sobecky ruce pryč. My nespoléháme, že se o nás někdo postará. My jsme naplnili ze 70 procent zásobníky, udělali jsme i takový neobvyklý krok, že vláda koupila za 8,5 miliardy korun plyn, vysoutěžili jsme kapacity v LNG terminálu v Nizozemí a teď vyjednáváme ještě posílení té kapacity, jednáme s Polskem a Německem o podobných krocích, obnovili jsme jednání o plynovodu STORK II. Udělali jsme kroky, které zajistí našim občanům plyn, bez ohledu na to, co se bude dít kolem.

7:03 – Státy, které by měly přebytek plynu nebo ho snadněji dostávají z jiných zdrojů, by ho mohly poskytovat těm, které by se dostaly do objektivních potíží, protože jsou závislé na Rusku.

7:49 – Nestrašme se tou nejhorší variantou, ona vůbec nemusí nastat. To, co se povedlo díky společnému postupu a společnému jednání evropských zemí, je například významné navýšení LNG plynu ze Spojených států. A to jsou ty kroky, které když děláme společně, tak máme šanci je zvládnout.

8:40 – Řadu let se nedařilo rozšířit ropovod TAL, který jde z Terstu do Bavorska a odtud proudí ropa do ČR. Kapacitu se nedařilo rozšířit, protože vždycky někdo, kdo má na tom podíl, řekl: Ne nás to nezajímá. Teď vedeme jednání o rozšíření ropovodu TAL a všichni s tím souhlasí. Takže se dostaneme ve výsledku k tomu, že budeme schopni nahrazovat ruskou ropu tou, která jde z jihu.

11:25 – Na pražskou kauzu Dozimetr reagovalo hnutí STAN velmi jasně a jednoznačně a vím, že v tomto případu by mohlo být příkladem opozičnímu hnutí ANO, které se s těmi svými kauzami nikdy vyrovnat politicky nedokázalo.

11:50 – Petr Gazdík ani nebyl vyšetřován a odstoupil. To je ta nová politická kultura, kterou tu zavádíme. Petr Gazdík nebyl ani vyšetřován, není předmětem toho vyšetřování, a přesto vyvodil politickou odpovědnost z kontaktu, který by bylo obtížné do hloubky vysvětlovat.

12:37 – Myslím si, že pokud máte politickou stranu, která působí na různých úrovních politiky, nikdy nemůžete garantovat, že se někdo nezblázní nebo nepodlehne pokušení, ať už je to v politice, nebo v jiných sférách života, to se přece stává. Ale není důležité, že uhlídáte z tisíců lidí každého jednotlivce, důležité přece je, že když ten problém nastane, jak na něj reagujete.

13:08 – Hnutí STAN na to reagovalo okamžitě, odvolalo nebo přimělo k rezignaci pana Hlubučka, dokonce rezignoval ministr školství, který ani není v té kauze vyšetřován nebo obviněn. Vít Rakušan postupuje podle mě jasně, transparentně a už jenom ta kauza, která jde proti jeho hnutí, sama ukazuje, že jako ministr vnitra do toho žádným způsobem nezasahuje. Tak to má ve státě vypadat.

14:41 – Ano, panu Rakušanovi věřím, a to, že ta kauza je takto vyšetřována, ukazuje, že tam žádné zásahy nejsou.

15:07 – Naše vláda nebude průchodu spravedlnosti bránit ani ji nijak ovlivňovat.

15:18 – Co mě trápí spíš a co je úkol nejen pro tuto vládu a pro celou společnost, je přemýšlet nad tím, jak zabránit, aby se na veřejnosti objevovaly tajné informace z vyšetřování, které opravdu mohou řadě lidí způsobovat problémy. Teď nemluvím o politicích, mluvím i o podnikatelích, o dalších, už ta kauza má za sebou i sebevraždu a myslím si, že to jsou věci, které nás musí zneklidňovat, protože právo na spravedlivý proces musí mít každý občan, aby i lidé věřili v právní stát a demokracii.

16:28 – A co vaši ministři, teď myslím z ODS, nebo vysocí straníci? Tam jste si jist, že nemají kontakty na zmíněnou skupinu Redlových, kolem kterých se celá kauza Dozimetr točí? Jak ty lidi znám, tak si nedovedu představit, že by se zapojili do něčeho, co by bylo nějak problematické.

16:53 – ODS pod mým vedením prošla hlubokou proměnou a my jsme po těch špatných zkušenostech z minulosti velmi opatrní, abychom se nedostali ani do podezření z nějakých problémů.

17:35 – Hospodářské noviny napsaly, že ještě v roce 2020 získala ODS 100 000 Kč od obchodního partnera Michala Redla Pavla Manďáka. Takže bude ještě pátrat tímto směrem? Prověřovat veškeré dary za poslední roky? My dary prověřujeme, ODS podle mých informací v žádných kauzách zapojená není. Pokud nějaký podnikatel, o kterém vůbec nikdo nemohl vědět, je v nějakých vazbách, dal nějaký dar, můžeme to zpětně prověřit. My prověřujeme všechny dary nad 500 tisíc korun velmi důkladně včetně osobního kontaktu s tím člověkem, který je dává. Mechanismy u nás máme asi osm let nastaveny. Opravdu nepředpokládám, že by se něco mohlo dostat směrem k ODS.

18:38 – Já zatím nemám žádné informace o žádném zapojení pana Pospíšila (europoslance Jiřího Pospíšila z TOP 09, pozn. red.) do té kauzy. Pokud se to ukáže, tak to řešme, ale já spekulovat nebudu. Pokud by se ukázalo, že pan Pospíšil o něčem věděl nebo že se na tom nějakým způsobem podílel, tak pak se nemáme o čem bavit. Ale zatím o ničem takovém nevím.

19:13 – Já věřím všem svým stranickým kolegům, jako věřím všem lidem. Věřím, dokud se neprokáže, že se do něčeho zapojili. Ale přece věřit lidem a předpokládat, že se nechovají špatně, je strašně důležitý princip nejen pro život, ale i pro politiku.

19:38 – Zároveň to může být naivní, jak se ukazuje třeba v případě kauzy STAN… Kauza STAN neukazuje na žádnou naivitu. Na rozdíl od předcházející vlády, která vůbec lidem nevěřila – proto EET, proto všechny ty restrikce –, jsme třeba v nástupu vlny omikron požádali lidi, ať s námi spolupracují, že nebudeme muset dělat lockdowny a zákazy. Tehdy jsem slyšel komentáře, že je to naivní, ale ono to není naivní, ono to fungovalo a lidé opravdu dodržovali ta pravidla a dostali jsme se přes to bez lockdownů a bez zákazů.

22:56 – Pokud mluvíme například o tom, že musíme zvládnout uprchlickou krizi a zapojit se do poválečné obnovy Ukrajiny, tak mluvíme i o tom, abychom tady udrželi sociální smír, aby ta obrovská uprchlická vlna, která nemá po druhé světové válce v Evropě obdoby, neměla těžké sociální dopady na naše občany.

24:56 – Významně jsme rozšířili počet lidí, kteří mohou pobírat sociální dávky. Příspěvek na bydlení, na ten dosáhne teď o statisíce domácností nebo jednotlivců více, zvýšili jsme životní a existenční minimum. To znamená, že ti, kteří se dostávají do nějakých existenčních problémů, tu mají k dispozici pomoc státu.

25:30 – Lidé padají do chudoby, protože se dramaticky zvyšují ceny energií a potravin. V tu chvíli samozřejmě musí stát pomoci. Pak samozřejmě musíme něco dělat s cenami energií a to děláme, to je ten úsporný tarif, a zasáhli jsme proti růstu cen pohonných hmot.

25:50 – Ale stále to není hotové, když mluvíme třeba o tom úsporném energetickém tarifu. Bude to hotové včas.

26:00 – Energetickou krizi tady řešíme už někdy od října. To ano, ale zaprvé není jednoduché nastavit něco jako úsporný tarif a zadruhé ho přece chystáme na zimu, aby to těm lidem pomohlo, aby to začalo působit na podzim, kdy budou dostávat nová vyúčtování a nové zálohy na energie.

26:27 – Naše pomoc je účinná. Když tu pomoc připravujeme a dáváme, tak to stojí peníze. Na základní opatření, jak lidem pomoci, jsme dali 100 miliard korun a na ta energetická půjde dalších 66 miliard korun. To stojí peníze, ale my současně musíme hlídat a opravdu jako na lékárnických vahách vyvažovat, abychom neroztáčeli inflační spirálu.

27:29 – My plánujeme dát zhruba 10 miliard teplárnám a ty budou garantovat cenu pro domácnosti. Ještě jsme udělali jednu věc, která je důležitá. Podařilo se nám vyjednat významnou podporu teplárenství a výjimku pro Českou republiku – 30 % emisních povolenek zdarma. A to se výrazně projeví na ceně produktu tepláren pro občany České republiky.