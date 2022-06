Česká kosmetika dobyla svět. Přípravky s CBD lámou rekordy!

Trendy se výhradně přejímaly od zahraničních lídrů jako Francie či Itálie a na poli domácích inovací se nedělo téměř nic. Karty se ale pomalu začínají obracet, a zejména v oblasti vývoje na tom již nejsme zdaleka tak špatně. Jedním z důkazů je i česká společnost CB21 Pharma, která se zapsala do povědomí svými vysoce kvalitními přípravky Canneff s obsahem látky CBD (cannabidiol), kterou kosmetický průmysl považuje za pomyslný svatý grál.

Společnost CB21 Pharma zabývající se vývojem farmaceutických preparátů s obsahem kanabinoidů byla poslední roky velmi úspěšná. Jako první a stále jediná firma na světě disponuje legálně registrovanými zdravotnickými prostředky s obsahem CBD – vaginální a a rektální čípky, které fungují jako podpůrná léčba mnoha intimních problémů . Legislativní procesy však ve farmacii trvají mnoho let, proto se společnost rozhodla investovat i do kosmetické divize, kde jsou lhůty mnohonásobně kratší. „Zcela nový krém či sérum jsem schopná udělat za tři až šest měsíců, záleží na složitosti. Další 2 měsíce mi zaberou nezbytné testy.“ říká Lenka Průšová, formulátorka kosmetiky, která má receptury Canneff ve svém vývojovém portfoliu.

Produkty Canneff patří k tomu nejlepšímu, co na trhu s kosmetikou v České republice vzniklo. O mimořádném úspěchu této značky svědčí i fakt, že se její řady neustále rozrůstají o nové a nové produkty

„Mnozí lidé si mylně myslí, že přítomnost cannabidiolu udělá z produktu automaticky něco kvalitního. Není tomu tak. CBD je sice vysoce účinná látka, která dokáže vstoupit do regeneračního procesu kožních buněk, ale vždy musíme na přípravek koukat jako na celek,“ upřesňuje Lenka Průšová. Nelze proto jednoznačně říct, že CBD je vhodné pro suchou či aknózní pleť. Produkt by měl svým celkovým konceptem mířit na daný typ problému, a navíc by měl obsahovat i další látky, které účinek cannabidiolu podpoří a vznikne synergie. Proto produkty Canneff vždy obsahují i několik dalších ingrediencí, například kyselinu hyaluronovou, vitaminy, prebiotika, ceramidy či rostlinné kmenové buňky. V nabídce lze tedy nalézt celou škálu přípravků od vysoce hydratačního tonika, přes anti-ageová séra až po zklidňující krém pro citlivou pokožku.