Chorvatsko jako nikdy předtím: Čeká na vás rozmanitá cesta za dobrodružstvím

Milovníci pěších výletů a horské turistiky ocení skutečnost, že Chorvatsko je zemí rozmanité přírody. V současné době je 10 procent jeho rozlohy chráněno. Najdete v něm 8 národních parků a 12 přírodncíh parků. Mezi Čechy jsou notoricky známá Plitvická jezera a národní park Krka. My vás ale chceme vzít na místa, která stále zůstávají ukrytá před zraky turistů, a kde můžete zažít osobité intimní spojení člověka s přírodou a historií.

Cesta do chorvatského vnitrozemí bude pro mnohé osvěžující poutí plnou překvapení. I během letní sezony se můžete se těšit na mírnější klima, svěží zeleň obklopující malebné vesnice a středověké stavby připomínající až mýtické legendy zdejších lidí. To jsou zkrátka ideální podmínky pro pěší túry!

Pokud zamíříte do chorvatských hor, otevřou se vám rozmanité scenerie od zalesněných hor panonské části až po vyšší holé a skalnaté vrcholy dinárské části Chorvatska. Nemusíte se bát příliš náročných výstupů, vzhledem k jejich výšce jsou většinou výhledy do krajiny snadno dostupné. Kdo by se však rozhodl zdolat nejvyšší pohoří Chorvatska, musí se vydat po prašné, místy i strmé cestě k pohoří Dinara s nejvyšším vrcholem Chorvatska měřícím 1 831 metrů.