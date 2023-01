Hybridní práce se týká většiny z nás. Jak si dopřát skutečný komfort?

Hybridní způsob práce se v Česku zabydlel a tento trend se pravděpodobně ani měnit nebude. „Pracovní návyky a očekávání týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prošly v posledních letech výraznou proměnou. Lidé chtějí flexibilně spolupracovat a tvořit bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí, a technologie, které používají, jsou pro ně v tomto ohledu zásadní,“ vysvětluje Guayente Sanmartinová, generální manažerka a ředitelka globální divize Commercial Systems and Display Solutions společnosti HP Inc.

Rok 2022 potvrdil, že flexibilita a možnost vybrat si produktivní pracovní prostředí se pro mnohé z nás staly doslova stěžejními faktory pro výkon práce. Je tedy přirozené, že jsme začali klást větší nároky na zařízení, která nabízejí prostředí uzpůsobené osobním potřebám a zároveň umožňují bezpečně spolupracovat, tvořit a být produktivní odkudkoli.

Anketa Využíváte hybridní způsob práce, označovaný také jako home office? ANO, jsem z této možnosti nadšený/á. 100 % Mohu využívat, ale jsem raději jen v kanceláři. 0 % NE, můj druh práce mi hybridní způsob práce neumožňuje. 0 % Celkem hlasovali 2 čtenáři.

Není hybrid jako hybrid

Hybridní způsob práce si žádá více než jen možnost spolupracovat a být v kontaktu. Vyžaduje, aby technologie nabízely uživatelům tentýž zážitek bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Lidé nyní mají možnost pracovat, odkud jim to právě vyhovuje, ale to nic nemění na očekáváních kladených na jejich pracovní výsledky. Uživatelé potřebují, aby je bylo dobře a zřetelně vidět i slyšet, aby mohli odvádět produktivní práci.

Týká se hybridní způsob práce i vás? Většina z nás občas pracuje z domova nebo potřebuje čas od času pracovat takříkajíc za pochodu. Hybridní způsob práce znamená, že jako pracovní místo může posloužit jakýkoli prostor. Ať už se práci věnujete z domova, z kanceláře, nebo někde na cestách, můžete s ostatními spolupracovat, jako byste se nacházeli ve stejné místnosti. Tento způsob práce dokonce dostal i své jméno – workation (spojení anglických slov work – práce a vacation – dovolená). Pokud jde o rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, mezi dvě hlavní výhody hybridní práce patří méně časté dojíždění a větší flexibilita při zařizování osobních záležitostí. Foto: hp.com S širokou nabídkou od značky HP je práce na dálku mnohem jednodušší

Technologie stvořené pro hybridní práci aneb Flexibilní pracovní život

Pro úspěšnou implementaci hybridní práce je nutné, aby zaměstnavatelé zajistili, podporovali a dodržovali nastavené zásady, které jsou pro zaměstnance srozumitelné a přijatelné. Nutné je také zvážit, která technologie tento hybridně nastavený model zajistí tak, aby bezpečně, funkčně a uživatelsky pohodlně fungoval.

Společnost HP Inc. si je nutnosti inovací v oblasti pracovních návyků vědoma. Všem uživatelům nabízí bohatou nabídku řešení doslova šitých na míru. Nabízí All-in-One počítače, které jsou určené pro všechny, kdo potřebují intenzivně spolupracovat a zůstat v těsném kontaktu. All-in-One počítače jsou vybaveny systémem HP Presence, který uživatelům umožňuje být lépe vidět i slyšet a snadněji sdílet nápady – zejména pokud nepracují ve stejné místnosti.

Uživatelé jsou dobře vidět díky 5Mpx kameře s funkcí HP Auto Frame, která je neustále udržuje v záběru. Proto je snadné zvednout se během videokonference od stolu, volně se pohybovat a přemýšlet. Technologie dynamického vyrovnávání hlasu automaticky optimalizuje čistotu hlasu a zaručuje konzistentní hlasitost bez ohledu na to, zda uživatel mluví do mikrofonu zblízka nebo zpovzdálí.

Foto: hp.com Společnost HP Inc. poskytuje zaměstnancům vše, co potřebují ke svému individuálními pracovnímu stylu

Vyzrajte na pracovní den: Bude vás to bavit

Každá společnost potřebuje, aby její zaměstnanci byli produktivnější, lépe navzájem spolupracovali a byli dobře zabezpečeni při práci v novém hybridním světě. Společnost HP Inc. v poslední době uvedla na trh několik novinek.

All-in-One počítač HP EliteOne 800 G9 Technologie HP Presence, procesory Intel® 12. generace, systém Windows 11. Je vybaven displejem s 23,8palcovou nebo 27palcovou úhlopříčkou s esteticky vytříbeným stříbrným vzhledem, malými rozměry a účelnou organizací kabelů. Řada stolních počítačů HP Elite 800 G9 (HP Elite Mini 800 G9, HP Elite SFF 800 G9 a HP Elite Tower 800 G8) Procesory Intel® 12. generace, grafické karty NVIDIA RTX™. Navrženo takovým způsobem, aby byl poskytnut dostatečný výkon potřebný pro současnou práci na více úkolech. Tyto stolní počítače umožňují přizpůsobení výkonu, spolupráci s podporou umělé inteligence, vysokou úroveň zabezpečení a možnosti správy. Stolní počítače řady HP Elite 600 G9 a stolní počítače řady HP Pro 400 G9 Procesory Intel® 12. generace, rychlá paměť DDR5, zajišťující rychlost a odezvu, kterou potřebují uživatelé pracující na více úlohách současně. Počítače HP Elite x360 1040 G9 a HP EliteBook 1040 G9 Posouvají hranice výkonnostních a hmotnostních parametrů. Tenké a lehké šasi s poměrem stran 16 : 10 umožňují zobrazit více obsahu a omezují nutnost posouvání. Pomocí technologie HP Presence jsou uživatelé vidět a slyšet v maximální možné kvalitě – díky 5Mpx fotoaparátu, 940nm infračervené kameře a softwaru. Počítače HP EliteBook 800 G9 Series Obrazovka s poměrem stran 16 : 10 a větší clickpad. Díky funkci HP Presence mohou lidé spolupracovat osobnějším způsobem a k dispozici mají též volitelnou 5Mpx kameru s automatickým sledováním, Audio by Bang & Olufsen a volitelné připojení 5G. Počítače HP EliteBook 600 G9 Series Výkonná, snadno obsluhovatelná a vysoce zabezpečená zařízení, která lze díky standardizaci snadno integrovat do stávající IT infrastruktury. Počítače HP ProBook 400 G9 Series Kombinují lehký, upgradovatelný design s profesionálním výkonem, zabezpečením a odolností, což je ideální pro rostoucí firmy. HP Dragonfly Folio G3 Jednoduchým přetažením displeje je možné proměnit notebook v tablet. 8Mpx kamera pro přirozený vzhled, 100stupňové zorné pole, technologie HP Dynamic Voice Leveling, která automaticky upravuje hlasitost řeči. Notebook HP Elite Dragonfly Folio G3 Platforma Intel vPro® s procesory Intel® Core™ 12. generace snadno zvládne náročné podnikové aplikace i projekty vyžadující vysoký výpočetní výkon. Pro zvýšení výkonu je vybaven vylepšenou pamětí LPDDR5 s kapacitou až 32 GB a úložištěm s kapacitou až 2 TB. Funkce HP Auto Screen Dimming5 šetří energii baterie při dlouhých pracovních dnech. All-in-One počítač HP 34 Výkonná a snadno použitelná technologie s působivým designem, možností dvou videostreamů a přepínání kamer. Displej s rozlišením 5K o úhlopříčce 34 palců a s poměrem stran 21 : 9, platforma Intel vPro® s procesory Intel® 12. generace či grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™, nabídka rozšiřitelného úložiště a pamětí až 128 GB DDR5.

Foto: hp.com Vyvíjející se řada Elite zahrnující počítače od podnikového standardu až po exkluzivní řadu Elite Dragonfly s dokonalým zabezpečením HP Wolf Security pro firmy

Detailní přehled produktů značky HP naleznete na oficiálních stránkách zde.

Vstupte do světa profesionálního výkonu s řadou Z

„Pracovníci v kreativních profesích požadují na míru šitý hardware i software, který jim poskytne volnost, aby se mohli věnovat tomu nejpodstatnějšímu a tvořit, aniž by pro ně bylo brzdou technické vybavení nebo místo, na němž se právě nacházejí. Produkty řady Zbook nabízí spojení špičkové technologie a všestrannosti kombinovaného ekosystému, díky němuž se každý kreativní nápad může stát skutečností,“ uvedl Jim Nottingham, generální ředitel a ředitel globální divize společnosti Advanced Compute and Solutions, HP Inc.

Notebooky ZBook Fury G9 a ZBook Studio G9 ZBook Fury G9 má 55wattový procesor Intel® určený pro stolní počítače a grafickou kartu NVIDIA RTX™ A5500 určenou pro notebooky (až po profesionální kvalitu) nebo grafickou kartu AMD Radeon™ Pro. ZBook Studio G9 je navržen tak, aby poskytoval rychlý a bezproblémový profesionální výkon s procesorem ve specifikaci až po Intel Core i9 vPro a grafickou kartou NVIDIA RTX A5500 nebo GeForce RTX™ 3080 Ti. Z2 SFF G9 Jedna z nejvýkonnějších pracovních stanic SFF na světě. Zvládne designové činnosti, simulace a ray tracing v reálném čase. S podporou profesionálních grafických karet NVIDIA RTX™ a zásluhou nové generace procesorů Intel® Core™ řady K poskytuje Z2 SFF G9 výkon typický pro zařízení ve skříni typu tower v provedení odpovídajícím zlomku její velikosti. HP Z2 Tower G9 Díky procesorům Intel® Core™ nové generace, včetně řady K, a profesionálním grafickým kartám NVIDIA RTX™ zvládne vysoce náročné pracovní úkoly bez jakýchkoli omezení, navíc v zařízení s působivými možnostmi rozšíření vytvořeném pro současnost i budoucnost. HP Z1 Tower G9 Cenově nejdostupnější základní stolní pracovní stanice HP. Designerům a grafikům přináší tento hardware s certifikací ISV a se špičkovým zabezpečením podmínky pro profesionální práci.

Detailní přehled produktů produktové řady Z značky HP naleznete na oficiálních stránkách zde.

Vstupte do světa profesionálního výkonu s řadou Z od HPVideo: hp.com

Zakřivený displej, digitální plátno i streamovací webová kamera

V dnešním hybridním světě používáme více zařízení a při práci neustále přecházíme z jednoho na druhé. Střídáme přitom náhlé okamžiky kreativity, které mohou přicházet, když jsme zrovna na cestách, s dobou delšího soustředění u pracovního stolu. K lepším výsledkům nám nyní může pomoci zakřivený displej, první displej s technologií IPS Black na světě či streamovací webová kamera, která změní náš pohled na práci. HP nabízí skutečné favority.

Zakřivený displej HP Z40c G3 S rozlišením 5K vyjde vstříc všem, kdo potřebují nahradit sestavu dvou monitorů jednou velkou obrazovkou. Je největším konferenčním monitorem na světě s integrovanou webovou kamerou 4K. Předností je přítomnost velké řady konektorů (mj. USB-C s Thunderbolt 3, HDMI 2.0 i DisplayPort), proto taktéž zastane úlohu dokovací stanice. Displej HP Z32k G3 4K USB-C Je první displej s technologií IPS Black na světě. Podporuje technologii Thunderbolt™ 4, je vybaven panelem IPS Black, což přináší hlubší černou, živější barvy a široký barevný rozsah, pokrývající 98 % P3. To vše v ultravysokém rozlišení 4K. Konferenční monitory HP E24m, E27m a E34m Patří k nejpokročilejším konferenčním monitorům na světě. 5Mpx webová kamera s možností naklápění, vylepšené senzory osvětlení, mikrofony s potlačením šumu a předními reproduktory. Technologie HP Eye Ease s trvale zapnutou funkcí potlačení modré složky světla. Streamovací webová kamera HP 965 4K Je vylepšená funkcí HP Presence, která poskytuje křišťálově čisté video v rozlišení až 4K a funkci zaostřování obličeje s využitím umělé inteligence a automatického zaostřování. Pomocí velkého objektivu s ohniskovou vzdáleností 18 mm a světelností f/2,0 a díky funkci kompenzace slabého osvětlení budou obrázky a nápady uživatelů vypadat jako živé.

Hlavně bezpečně, protože kybernetičtí predátoři nikdy nespí

Řešení HP Wolf Security for Business poskytuje odolnou ochranu proti malwaru a hackerům, zatímco nový firmware zajišťuje zkrácení doby aktualizace o 50 procent. Uživatelům tak umožňuje zůstat produktivní a pokračovat v práci během aktualizací systému BIOS a firmwaru. Funkce HP Privacy Alert informuje uživatele o tom, že jejich obrazovku sledují nepovolané zraky, tudíž mohou rychle zapnout volitelnou funkci HP Sure View, která rozmaže obrazovku, aby její obsah ochránila před nežádoucími slídily.

Život ale není jenom práce

Neustále se zvyšující nároky, očekávání vysokých pracovních výkonů či snaha skloubit osobní a pracovní život si čas od času žádá restart každého z nás. Občas je potřeba ponořit se do jiného světa a načerpat záložní síly. I to je jeden z důvodů, proč se zvyšuje poptávka po herních počítačích. Společnost HP Inc. tento trend pečlivě sleduje. Snaží se hráčům nabídnout jen to nejlepší, aby si mohli vychutnat herní zážitky na 100 procent.

Stolní počítač OMEN 45L Uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších gamerů. Disponuje unikátním řešením chlazení procesoru s názvem OMEN Cryo Chamber, snižujícím teplotu procesoru při plném výkonu až o 6 °C. Model Victus 15L Pro méně zkušené hráče s herními grafickými kartami až po verzi NVIDIA® GeForce® RTX 3060 Ti či AMD Radeon™ RX 6600 XT. O perfektní zážitky ze hry se postarají procesory Intel® Core™ i7 12. generace nebo nejnovější procesory AMD až po verzi Ryzen™7 řady 5000 G. Laptop Victus 16 Je určen gamerům, kteří se neobejdou bez mobility. Disponuje výkonným procesorem Intel®, kvalitní grafikou i vylepšeným systémem chlazení. Samozřejmostí je displej s vysokým rozlišením či aplikace OMEN Gaming Hub. Herní monitory OMEN 27u a OMEN 27c Jedná se o 27palcové stroje, které spojuje funkce filtru modrého HP Eye Ease s certifikací EyeSafe®, krátká doba odezvy 1 ms GtG a další špičkové zobrazovací schopnosti. Zakřivený herní monitor OMEN 27c na sebe strhává pozornost díky kontrastnímu poměru 3000 : 1, model OMEN 27u zaujme rozlišením 4K UHD (3 840 × 2 160).