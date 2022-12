Nenechte se okrást: 5 věcí, podle kterých poznáte Volače a Klikače

Hned na začátku si odpovězte na jednoduchou otázku: Myslíte si, že jste proti podvodům Volačů a Klikačů naprosto imunní, protože na žádné podezřelé e-maily nebo telefonáty byste přece nikdy nenaletěli? Pokud jste právě teď odpověděli „ano“, měli byste zpozornět.

Metody a triky podvodníků, kteří útočí na váš bankovní účet, jsou už totiž mnohem propracovanější, než tomu bylo dříve. Rozhodně se neomezují jen na e-maily, při jejichž čtení se vám v hlavě rozsvítí červená kontrolka. Podle kterých identifikačních znaků můžete Volače a Klikače poznat?

1. Volají pozdě v noci nebo brzy ráno

To poslední, co Volač potřebuje, je, abyste měli čistou hlavu a měli čas přemýšlet o jeho slovech. Tak totiž výrazně stoupá pravděpodobnost, že jeho podvod odhalíte. Z tohoto pohledu jsou ideální pozdní nebo naopak brzké hodiny. V tuto dobu býváte unavení, rozespalí nebo ve spěchu a rozhodně nechcete řešit zablokovaný účet nebo jinou podobnou hrozbu. Takže je větší šance, že kliknete na odkaz, který vám „hodný pan policista“ pošle do e-mailu, abyste s jeho pomocí potvrdili svou identitu a podobně.

2. Nabízejí zázraky na počkání

Jakákoli extrémně výhodná nabídka by vás předem měla varovat a přimět k tomu, abyste se nad ní důkladně zamysleli. Je úplně jedno, jestli se na sociálních sítích zapojíte do soutěže, kterou prostě nemůžete prohrát, nebo vám zavolá „váš osobní bankéř“ s nabídkou neodolatelné a naprosto podpultové investice, která je šitá přímo vám na míru. Zázračné nabídky ignorujte už z principu, protože z nich kouká jen vykradený účet. „Ať už jde o akcie, kryptoměny, e-mail od neznámého odesílatele, nebo odkaz na internetu, buďte vždy velmi obezřetní,“ varuje Petr Vosála, expert na kybernetickou bezpečnost skupiny ČSOB. A doplňuje: „Zejména v těchto případech se důkladné ověřování a vyhledávání informací či recenzí skutečně vyplatí, protože vás může uchránit před podvodem.“

3. Snaží se vás dostat pod tlak

Tento identifikační znak se často objevuje v kombinaci s tím, že Volači a Klikači na vás útočí v noci nebo brzy ráno. Představte si klasické ráno. Snažíte se vypravit děti do školy, sebe do práce, řešíte asi tak milion drobných úkolů a v ten okamžik vám zavolají z finančního úřadu, že u nich máte nedoplatek. Rádi byste to vyřešili později, ale to úřednice striktně odmítá. Nemá přece na starost jen vás. Padají slova jako dluh, penále, exekuce nebo policie. A pak se najednou ve vzduchu objeví spásné řešení. Stačí přece jen převést dlužnou částku na účet úřadu a všechno bude v pořádku. Jenže se to musí udělat hned. Jste pod tlakem, ve stresu, chcete to mít co nejdřív z krku, a Volač vás má přesně tam, kde vás chtěl mít.

Příběh, který se skutečně stal Budeme mu říkat pan Dvořák (pravé jméno neuvádíme). Narazil na internetu na nabídku investování. Tak neuvěřitelně výhodnou, že zkrátka nešlo odolat. Na stránku, kam ho reklama přesměrovala, zadal své telefonní číslo a čekal, až se mu ozve investiční poradce. A brzy opravdu někdo zavolal. Pan Dvořák s vidinou rychlého a snadného výdělku zapomněl na ostražitost a udělal všechno, co po něm „investiční poradce“ na telefonu chtěl. Stáhl si do počítače a mobilu požadovanou aplikaci pro vzdálenou správu a pak se přihlásil do internetového bankovnictví. Celé se to seběhlo tak rychle, že si ani nevšiml, jak se mu situace vymkla z rukou. Jak nejspíš tušíte, od začátku do konce šlo o dobře promyšlený podvod. Podvodníci na nic nečekali a v internetovém bankovnictví pana Dvořáka si vzali půjčku přes půl milionu korun. Všechny peníze pak obratem ve třech platbách odeslali na cizí účty. Foto: shutterstock.com Volači a Klikači teď útočí nebývalou silou. Jejich jediným cílem jsou vaše citlivé údaje, respektive peníze na účtu

4. Chce po vás citlivé údaje e-mailem nebo po telefonu

Banky, e-shopy, pošta, úřady ani kdokoli jiný po vás nikdy nebude chtít, abyste jim citlivé údaje poslali e-mailem nebo jim je řekli do telefonu. „Tento požadavek je naprosto jasným identifikačním znakem Klikačů a Volačů a bohužel existuje spousta lidí, kteří jim na to stále ještě naletí,“ říká Petr Vosála a dodává: „Žádný důvěryhodný poskytovatel služeb podobnou žádost nikdy nevysloví, protože by byla neoprávněná.“

Základní rady, jak nenaletět Volačovi a Klikačovi Mějte na paměti, že umí napodobit jakékoli číslo nebo e-mail. Dejte pozor, vydávají se za bankéře i policisty a působí věrohodně. Nikomu nesdělujte citlivé informace. Vaše banka nepotřebuje znát váš PIN, ale Volač a Klikač ano. Buďte obezřetní – nenechte se vmanipulovat do časové tísně a vše si ověřujte z více zdrojů. Foto: shutterstock.com Braňte se rozumem

5. Často pracují v týmech

Lidé mají často představu, že Volač je jeden osamocený člověk, který se je bude lámanou češtinou snažit přesvědčit o nesmyslech. Jenže to už dávno není pravda. Volači pracují v celých týmech, jejich historka je propracovaná do nejmenších detailů a odvíjí se podle velmi věrohodného scénáře. Takže hlášení banky potvrdí policie, která vám vzápětí zavolá. Součástí scénáře jsou i zfalšovaná telefonní čísla nebo zvukové kulisy call centra. Stále však platí, že ani v případě nejfantastičtějšího příběhu neexistuje důvod, proč by po vás opravdový policista nebo bankéř měl chtít, abyste mu sdělili nebo poslali své citlivé údaje.

