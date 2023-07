Neviditelný strážce na dovolené. Při zřizování cestovního pojištění neriskujte, vsaďte na tradici

„Často mají klienti touto formou sjednáno celoroční cestovní pojištění. To je samozřejmě velmi pohodlné, ale doporučujeme se před samotnou cestou přesvědčit, zda je platné i pro cílovou destinaci a je sjednáno v dostatečném rozsahu, co se týče krytí pojistných rizik a limitů pojistného plnění pro jednotlivá rizika. Mělo by se vztahovat zejména na krytí léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace, ale mělo by obsahovat i pojištění odpovědnosti, úrazu, pojištění zavazadel nebo storno zájezdu. V pojistných podmínkách bychom měli překontrolovat, zda se pojištění vztahuje i na krytí zdravotních rizik specifických pro danou cílovou destinaci,“ upozorňuje Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.