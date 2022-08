Nové rezidenční bydlení na hranici divoké přírody a ruchu velkoměsta nabízí zcela nové možnosti

Rezidenční projekt Semerínka se skládá ze čtyř různě vysokých bloků citlivě kopírujících terén. Každý blok je o něco vyšší a zároveň kratší než ten předchozí, ale navzájem si nestíní. Nový projekt Semerínka nabídne celkem 170 bytů a obyvatelé nejen horních pater se mohou těšit na úchvatný výhled na Prahu či do okolní zeleně. Přípravné stavební práce by měly začít již na přelomu roku a dokončení projektu je plánováno na konec roku 2025.

„Nejdůležitější je pro nás přirozená příroda. Ta má co nejvíce promlouvat k člověku, který zde žije. V projektu navazujeme na okolí tak, že stejné rostliny a dřeviny plynule přecházejí z okolní vegetace až k domu samotnému, do jeho vnitrobloků, zahrádek, střešních teras. To má vliv nejen na atmosféru bydlení a pocity, ale také to vytváří důležité mikroklima, které souzní s tématem trvalé udržitelnosti,“ uvedl k projektu architekt Ing. Petr Hodonický Ph.D.