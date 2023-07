Udělejte svým rostlinám radost. Dopřejte jim každé léto u vody

Dosud se řadu let používaly v naprosté většině chemické přípravky. Existuje ale organická látka, která je unikátní tím, že žádnou chemii neobsahuje a má špičkové parametry. Její obchodní název je Mr.AQUA a vznikla na základě vynálezu českých vědců, který byl oceněn v rámci soutěže Smart City.

Opakovaně zadržuje vodu v půdě po dobu nejméně tří let.

Přimíchává se do substrátu ke kořenům rostlin ideálně při sázení či přesazování.

Stát v rámci dešťovky podporuje pořízení nádrží a zavlažovacích systémů. „Pokud by podpořil i používání organických hydrosorbentů, byla by úspora vody ještě výrazně větší,“ říká Jan Schulmann ze startupu Mr.AQUA. „Proč zachytávat vodu pouze ze střech domů, když ji lze zadržovat přímo na ploše porostu, kde je to efektivnější,“ dodává Jan Schulmann.