Válka v kyberprostoru: Konflikt na Ukrajině ukázal důležitost bezpečných dat a internetu

„Dá se říct, že jsme v kybernetické válce. Nikdo ale úplně nevidí pod její pokličku, protože útoky jdou v různých směrech. Je nicméně jasné, že situace na Ukrajině znamená v oblasti kyberútoků další obrovský impulz,“ říká Jaroslav Šaroch, šéf správy sítí ve společnosti Quantcom , která je jedním z největších tuzemských vlastníků optické infrastruktury pro přenos dat a internet. „Česko zatím stojí trochu stranou toho hlavního bojiště, ale nikdo neví, jak dlouho to takto bude,“ dodává Jaroslav Šaroch.

Odborníci v oblasti internetu a telekomunikačních sítí hovoří o postupném nárůstu kyberzločinu už několik let. Souvisí to s digitalizací. IT systémy jsou stále komplexnější a moderní společnost je na jejich hladkém fungování stále víc závislá. Informační systémy a sítě dnes zajišťují chod elektráren, nemocnic i veřejné dopravy, běží na nich banky, zásobování a tisíce dalších provozů. Ochrana proti kyberzločinu je důležitá nejen pro jednotlivé uživatele počítačů či mobilů, ale hlavně pro firmy i státní správu.