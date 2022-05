posíláme vám květnový Zpravodaj Sherlock Senior. V úvodu představíme výběr aktuálně šířených hoaxů, v druhé části nabídku bezplatných online kurzů mediálního vzdělávání. V závěru jsme pro vás shrnuli důležité zprávy, které by vám neměly uniknout.

Pokud narazíte na informaci, která by podle vás mohla být hoaxem, napište nám, prosím.

V době sílící inflace a stálého zdražování se šíří informace o velmi štědré podpoře poskytované ukrajinským uprchlíkům. Jeden z příspěvků dokonce zmiňuje dávku vypočtenou pro čtyřčlennou rodinu: v hodnotě 90 800 Kč. V příspěvku se však kombinují různé dávky, na které žadatelé nedosáhnou nebo nejsou určené pro ukrajinské běžence. Jedinou dávkou , o kterou mohou Ukrajinci požádat, je pět tisíc korun na osobu a měsíc, a to ještě jen po dobu šesti měsíců. Ubytovací zařízení mohou v případě, že nabídnou pokoj běžencům, žádat o 200 korun na den a osobu. Domácnosti, které solidárně Ukrajince ubytují, mohou požádat o 3 000 korun měsíčně na osobu, ale maximální příspěvek je 12 000 korun. Maximální částka, na kterou ukrajinská čtyřčlenná rodina tedy dosáhne, je 20 000 korun, nikoli 90 000.

V dubnovém Zpravodaji jsme poukazovali na pochybnou zprávu, že si Ukrajinci jezdí pro sociální dávky v luxusních vozech. Samozřejmě to vyvolává otázky, proč finančně podporovat někoho, kdo to evidentně nepotřebuje. Pravděpodobně proto si autor příspěvku vymyslel, že v sousedním Německu jsou rozumnější a od 1. června musí Ukrajinci vykazovat hodnotu svého majetku. A pokud přijeli vozem dražším než 7 500 eur, musí jej prodat a žít ze získaných peněz. „Jedná se o nesmysl. Uvědomujeme si, že lidé utíkající před válkou mají majetky, ale většinou na Ukrajině. K nám přichází prakticky bez prostředků. Neumím si představit, jak bychom ověřovali, kdo má jaký majetek. Od 1. června se nic nemění,“ sdělil redakci www.fakticke.info mluvčí spolkového ministerstva práce a sociálních věcí Dominik Ehrentraut.

Ve velkých městech je nedostatek míst v mateřských školách a podíl malých dětí mezi příchozími Ukrajinci je 40 %. To zvyšuje rodičovskou frustraci a obavy, zda se pro jejich dítě najde místo. A výjimkou samozřejmě není obviňování, že vedení mateřských škol upřednostňují ukrajinské děti na úkor českých, a šíří se i zprávy, že ukrajinské děti zabírají našim dětem místa ve školkách. Redakce Českého rozhlasu proto některé případy zmapovala a ověřovala .

Zápisy do mateřských škol probíhaly v první půlce května a podle zákona musí mateřské školy upřednostnit děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školky. Ukrajinské děti se mohou přihlásit až do druhého kola, které proběhne od 1. června do 15. července.