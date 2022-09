doufáme, že jste si užili léto a nestali se obětí některé z dezinformací, které se šířily mediálním prostorem. Dnes vám posíláme zářijový Zpravodaj Sherlock Senior, v jehož první části najdete výběr aktuálních fake news. V druhé části vám vysvětlíme, jak snadné je manipulovat historickými fakty a souvislostmi, a v závěru vám nabídneme důležité zprávy, které by vás mohly zaujmout. A nezapomeňte! Pokud objevíte zprávu, která by podle vás mohla být hoaxem, napište nám, prosím.

Řetězovými e-maily i na sociálních sítích se šíří fotografie dvojice s výrazným nacistickým tetováním. Má se jednat o ukrajinské nacisty, kteří se promenádují v chorvatské Rijece. Fotografie se šíří nejen u nás, ale i v dalších zemích, takže na ni můžete narazit v různých jazykových mutacích, například v srbštině . Fotografie je pravá a skutečně pochází z chorvatské Rijeky. Z chorvatského zpravodajského portálu Dnevnik víme, že se o dvojici zajímala i policie. Antifašistický deník ovšem identifikoval vyššího muže jako kytaristu maďarské neonacistické kapely Fehér Törvény a přívržence nacistického hnutí Blood and Honour . Toto hnutí dokonce 3. července na svém účtu na Telegramu informovalo o koncertě v Chorvatsku, na kterém měla kapela vystoupit. Redakce AFP (francouzská obdoba ČTK) našla na Facebooku účet s profilovou fotografií kytaristy pod jménem Kristóf Anka. Ten měl v přátelích menšího muže Ádáma Tótha, který taktéž vystupuje na koncertech skupiny.

Snaha označit maďarské neonacisty za ukrajinské koresponduje s ruským zdůvodněním války, které pracuje s potřebou denacifikace Ukrajiny. Ukrajina má v současné době židovského prezidenta a na obranu země se do dobrovolnických sborů přihlásili i ukrajinští Židé. To samozřejmě nálepku Ukrajiny coby země nacistů zpochybňuje, proto se pro ospravedlnění války využívají výše zmíněné falešné důkazy.

​​​​​​​Vedle chybného uvedení částky za kilowatthodinu příspěvek ignoruje skutečnost, že stejně jako u jakéhokoli jiného zboží se výše konečné spotřebitelské ceny neodvíjí od výrobních nákladů, ale je ovlivněna poptávkou. Výrobní cena energie zároveň neobsahuje například cenu za distribuci. Jak se rodí cena elektřiny, co se do ní musí započítat a jak se prodává, srozumitelným způsobem vysvětluje odborník na energetiku Stanislav Mišák v tomto článku .

A nejen to. Podle twitterového účtu ruské ambasády v Londýně srovnal bývalý ministr obrany Nobuo Kishi ostřelování Ukrajiny s americkým útokem na Hirošimu. Nobuo Kishi však v diskuzi pod příspěvkem označil celé tvrzení za vymyšlené a požádal o jeho smazání, což se nakonec stalo. Vymyšlený tweet se však ve formě obrázku šíří řetězovými e-maily a na sociálních sítích.

Téměř tři tisíce sdílení měl příspěvek politické strany Manifest.cz - Pravá Svoboda a Prosperita, který se šíří i řetězovými e-maily. Podle jeho autorů označila organizace Transparency International ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za nejzkorumpovanějšího politika na světě. Autoři příspěvku se však neobtěžovali s uvedením odkazů na zdroj. A není divu, protože žádný takový žebříček neexistuje. Je pravda, že Transparency International vyhodnocuje vnímání korupce v jednotlivých zemích a podle Corruption Perceptions Index je Ukrajina na 122. místě v celosvětovém měřítku (a pokud nebudeme počítat Rusko na 136. místě, je Ukrajina podle Transparency International nejzkorumpovanější zemí v Evropě) – to je ale žebříček států, nikoli politiků.

Je dobré se zamyslet, proč se tato lež (fake news) objevila. Ukrajina by těžko bez pomoci západních zemí ve válce obstála a Volodymyr Zelenskyj je symbolem ukrajinského vzdoru. Když z něj uděláme korupčníka, znamená to, že hlava státu nechrání svou zem, ale naopak využívá válku pro své obohacení. Podle autorů příspěvku tudíž nemá smysl, abychom my v Evropě, na které dopadá tíže války ve formě drahých energií, Ukrajinu podporovali.