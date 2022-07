Hvězdný sprinter má 3 hodiny, aby „doběhl“ z letadla na start závodu

Keňský sprinter Ferdinand Omanyala ve čtvrtek večer odletěl ze země do amerického Oregonu na mistrovství světa v atletice. Stalo se tak i přes počáteční zprávy, že závody vynechá kvůli zpoždění potřebných víz. Africká hvězda atletiky ho nicméně na poslední chvíli získala, má tak necelých 24 hodin na to, aby se do dějiště šampionátu dostala.

Pokud se mu to podaří, měl by nastoupit do zahřívacího kola na 100 metrů kolem 9. hodiny ranní místního času. „Jen co tam budu, všechno bude zapomenuto. Moje tělo musí běžet, je jedno, jak je unavené. Život nám dává výzvy, ale musíte k nim jít čelem,“ komentoval situaci.