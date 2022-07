Atletická superstar. McLaughlinová předvedla výkon z jiné planety

Kdybyste náhodou váhali, zde jsou pádné argumenty. Zaprvé, svůj dosavadní rekord pokořila o 0,73 sekundy, což je rozdíl, o který se před tím nikdy v historii, za 48 let existence této soutěže, světový rekord neposunul. Zadruhé, tímto časem by byla sedmá ve finále na hladké ženské čtvrtce, které se běželo pár minut před památným závodem. Za vítězkou by zaostala jen o 1,5 sekundy.

Ve světě překážek před McLaughlinovou trvalo roky, než se podařilo posunout rekordy o zlomky sekund, a vítězství v závodech zdaleka ne vždy znamenala přepisování historie. Jak správně tušíte, 400 m překážek žen je disciplína, které se musíme věnovat. Skoro 12 let v ní ve světové špičce úřadovala dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová, a stala se tak jednou z nejúspěšnějších českých atletek historie.

Bylo to šílené. Na konci běžela Sydney tak daleko vepředu, že jsem pochybovala, zda to pro mne byl dobrý závod. Pak jsem viděla čas a pochopila jsem. Wow, to mnohé vysvětluje. Femke Bolová

Když se Sydney řítila do cíle, bylo jasné, že to bude výkon z jiné planety. Druhou Nizozemku Femke Bolovou za sebou nechala o propastných 1,59 sekundy. Bolovou ten rozdíl úplně zničil. „Bylo to šílené. Na konci běžela tak daleko vepředu, že jsem pochybovala, zda to pro mne byl dobrý závod. Pak jsem viděl čas a pochopila jsem. Wow, to mnohé vysvětluje,“ svěřovala se Bolová.

Už před závodem mohli odborníci tušit, že to nebude obyčejný běh. Sydney McLaughlinová je totiž olympijskou vítězkou ze stejné trati z Tokia 2021. A rekord na 400 překážek překonala za 13 měsíců hned čtyřikrát. Začalo to tím, že se stala první ženou, která pokořila hranici 52 sekund. Mimochodem, hranice 53 sekund padla před 36 lety.

Když se nyní Sydney McLaughlinové ptali, zda to byl perfektní výkon, odpověděla: „Je to neskutečné. Neměla jsem však možnost to sledovat, takže to budu muset udělat a promluvit si o tom se svým trenérem. Ale myslím, že vždy je co zlepšovat.“

Poté, co dostala zlatou medaili a vyslechla si americkou hymnu, prezident World Athletics Sebastian Coe jí předal šek na 100 tisíc dolarů (skoro 2,5 milionu korun) – cenu za překonání světového rekordu.

Zkusí hladkou čtvrtku?

Jak je takový posun světového rekordu možný? Je za ním vylepšený povrch atletické dráhy, nové technologie podrážek treter, nový tréninkový režim inovativního kouče Boba Kerseeho, který už spolupracoval s celou plejádou skvělých atletů. Ale hlavně je za tím čirý talent McLaughlinové.

Když je tak úžasně rychlá na překážkách, co kdyby zkusila hladkou čtvrtku, řeknete si. Nejste daleko od pravdy. Sydney už pomohla americké štafetě na 4 × 400 m ke zlatu v Tokiu. To, že jednou zkusí i individuální závod, je víc než pravděpodobné. „Můj trenér říká, ať si prostě pořádně užiju těch 400 m překážek a pak, pokud budu chtít expandovat, ať jdu do toho,“ svěřila se McLaughlinová.

Tato mladá žena nepřekvapuje svými výkony, ale i přístupem. Pokud někdy cítila na sebe tlak, nikdy to nedala najevo. Vždy vypadá klidná, chladná a soustředěná.

Narodila se a vyrostla v New Jersey, kde navštěvovala Union Catholic Regional High School. Už tam zářila, stala se jednou z nejlepších středoškolských sportovkyní všech dob. Podívejte se na její rodiče a pochopíte proč. Pochází z velmi atletické rodiny. Otec i matka byli dráhovými hvězdami a její sourozenci běhali také. Otec Willie běhal 400 metrů a byl semifinalistou na americké olympijské kvalifikaci v roce 1984 v Los Angeles. Matka Mary běhala půlku na střední škole a bratr Taylor exceloval na 400 metrů překážek. V roce 2016 se umístil na druhém místě na mistrovství světa do 20 let.

V roce 2016, když jí bylo 16 let, se stala Sydney nejmladší atletkou, která se za téměř 40 let dostala do amerického atletického olympijského týmu. V Riu de Janeiru jí říkali „Syd the Kid“. A přestože do finále nepostoupila, zkušenost to byla k nezaplacení.

Objevila se tehdy na obálce Sports Illustrated, kde ji popisovali jako jednu z nejdominantnějších středoškolských atletek vůbec.

O pět let později na olympiádě v Tokiu už vyhrála. Překonala svůj vlastní světový rekord a porazila obhájkyni olympijského zlata krajanku Dalilah Muhammadovou. Druhou zlatou pak přidala ve štafetě na 4 × 400 metrů.