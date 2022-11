Marija Aljochinová, členka protirežimní ruské hudební skupiny Pussy Riot, poskytuje relevantní pohled na podmínky v ruských trestaneckých koloniích, kde by měla Američanka Grinerová strávit devět let vězení.

„Není to budova s ​​celami. Vypadá to jako taková zvláštní vesnice, jako pracovní tábor gulag,“ popsala Aljochinová. Život v trestanecké kolonii přirovnala k táborům nucených prací, které za Stalinova režimu mezi 20. a 50. lety věznily miliony Rusů.

„Je to vlastně pracovní tábor, protože ze zákona by všichni vězni měli pracovat. Docela cynické na té práci je, že vězni obvykle šijí policejní uniformy a uniformy pro ruskou armádu, téměř bez platu,“ řekla Aljochinová.

Vyzvala veřejnost, aby podporovala Grinerovou zasíláním pohlednic a dopisů. „Prostě by neměla zůstat s tím systémem sama. Je to naprosto nelidské, je to gulag, a když se tam cítíte sami, je mnohem snazší to vzdát,“ zdůraznila Ruska.