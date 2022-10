Průlom kolem americké hvězdy? Do konce roku může být z ruského vězení doma

Podle jednoho z nejuznávanějších odborníků v oblasti vyjednávání o rukojmích a zadržených Billa Richardsona by mohla být do konce roku doma. S ní i bývalý člen americké námořní pěchoty Paul Whelan, který byl v roce 2018 zadržen v Rusku pro podezření ze špionáže a za dva roky poté odsouzen k 16 letům vězení.

Bývalý guvernér Nového Mexika a americký velvyslanec při OSN Bill Richardson koncem minulého týdne vystoupil v pořadu „State of the Union“ na CNN, kde hovořil o nejnovější situaci kolem Grinerové a Whelana. 75letý Richardson, který pracuje pro rodiny amerických rukojmích a zadržených, v poslední době dvakrát cestoval do Moskvy, aby pomohl osvobodit sportovní superhvězdu a s ní i bývalého vojáka.

Sice nemám rád předpovědi, ale ano. Mohu říci, že Bidenova administrativa na tom usilovně pracuje. A já také. Koordinujeme se, byť se ne vždy shodneme na každém taktickém rozhodnutí. Bill Richardson, americký vyjednavač

Američané tvrdí, že oba jsou zadržováni neprávem. Grinerová se však před ruským soudem přiznala k tomu, že před odletem do Moskvy omylem do kufru přibalila hašišové kouření, které měla předepsané od amerického lékaře proti bolestem. V Rusku je to trestný čin.

Richardson, který vedl rozhovory s vysokými ruskými představiteli při svých návštěvách, nyní řekl, že je opatrně optimistický. Bílý dům a Kreml by podle něj mohly v příštích několika měsících dosáhnout dohody o propuštění obou Američanů.

„Myslím, že ano. Sice nemám rád předpovědi, ale ano. Mohu říci jen to, že Bidenova administrativa na tom usilovně pracuje. A já také. Koordinujeme se, byť se ne vždy shodneme na každém taktickém rozhodnutí. Ale nehodlám zasahovat do jejich procesu,“ zdůraznil Richardson.

Americký vyjednavač soudí, že půjde o výměnu dvou vězňů za dva. Zdroje USA dosud uváděly, že Grinerová by měla být vyměněna za neblaze proslulého ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Bouta, kterému se říká „Obchodník se smrtí“. Kdo by měl být druhým Rusem, jehož by Američané vyměnili, zatím není veřejně známo.

Pozorovatelé se domnívají, že Viktor Bout je ten poslední člověk, kterého by Američané chtěli vrátit do Ruska. Je to však podle nich jediná možnost, jak Grinerovou dostat domů.

Minulý týden manželka americké hvězdy po telefonickém rozhovoru se svou partnerkou dostala strach, že už Brittney nikdy neuvidí. Její žena prý stále více ztrácela naději a duševní sílu. „Byl to dosud nejvíc znepokojující rozhovor. Bylo slyšet, že není v pořádku, že trpí nejvíc od samého začátku. A nemohla jsem nic dělat,“ uvedla Cherelle Grinerová.

Právní tým basketbalistky se proti devítiletému trestu, který byl vynesen na začátku srpna, odvolal. Další slyšení je naplánováno na 25. října. Je však velmi pravděpodobné, že ruský soud potvrdí své původní rozhodnutí.

Grinerová byla zatčena v únoru, když celníci na moskevském letišti našli v jejím zavazadle náplně s hašišovým olejem. Americká basketbalistka cestovala stejně jako v uplynulých letech do Ruska, aby v pauze americké WNBA hrála basket za ruský Jekatěrinburg. Platy pro americké basketbalistky jsou v ruské lize desetinásobné oproti lize domácí, takže si v Rusku přišly na velmi slušné peníze.

Zadržení Grinerové se časově kryje se zahájením ruské agrese proti Ukrajině. Odborníci se domnívají, že ji nyní Moskva využívá jako politickou páku a nástroj vydírání proti Washingtonu.

Kdo je Bill Richardson

Richardson, který pracuje na jejím propuštění, je velmi zkušený diplomat. Má už toho za sebou hodně. Stal se blízkým spolupracovníkem Billa Clintona a byl dokonce ministrem energetiky v jeho administrativě.

Clinton vysílal Richardsona na různé citlivé zahraniční politické mise. V roce 1996 tak cestoval do Bagdádu ke zdlouhavým jednáním se Saddámem Husajnem, aby zajistil propuštění dvou amerických leteckých pracovníků, kteří byli zajati Iráčany.

Americké zájmy zastupoval i na misích v Nikaragui, Guatemale, na Kubě, v Peru, Indii, Severní Koreji, Bangladéši, Nigérii a Súdánu. Setkal se dokonce se Slobodanem Miloševičem.

V roce 1996 sehrál hlavní roli při propuštění Američana Evana Hunzikera ze severokorejské vazby a při zajištění milosti pro Eliadahu McCorda, Američana odsouzeného a uvězněného v Bangladéši. Kvůli těmto misím byl Richardson třikrát nominován na Nobelovu cenu míru.