Jokič, Markkanen, Satoranský. Největší hvězdy pražského EuroBasketu

Letos v lednu se 27letý Jokič dohodl s Nuggets na rekordní smlouvě. Během pěti let si vydělá 264 milionů dolarů (téměř 6,5 miliard Kč). Získá tak nejlukrativnější kontrakt v historii NBA. Proti českým basketbalistům se postaví v sobotu 3. září.

25letý Lauri Markkanen je dnes suverénně nejlepším finským basketbalistou, který hraje v NBA za Cleveland Cavaliers. V roce 2017 ho draftovala Minnesota Timberwolves celkově sedmým výběrem, než byl zařazen k výměně do Chicago Bulls za Jimmyho Butlera.

Už na konci první sezóny na univerzitě ale Markkanen oznámil záměr ukončit karieru v NCAA a vstoupit do draftu NBA. V Chicago Bulls působil od roku 2017 až 2021 a hned na jaře 2018 si vysloužil titul nejlepšího nováčka ligy. Nováčkovskou sezónu pak zakončil tím, že vedl Bulls v doskocích s 7,5 a byl čtvrtý ve skóre s 15,2.

S finským národním týmem hrál už na EuroBasketu 2017, který se částečně konal ve Finsku. Svůj tým dovedl do osmifinále průměrem 19,5 bodu a 5,7 doskoku v 6 zápasech. S českým týmem se utká v úterý 6. září.

Syn basketbalisty Zufera Avdiji se narodil v kibucu Bejt Zera v Izraeli, odkud pochází jeho matka. Otec hrál za Jugoslávii, než se přestěhoval do Izraele, kde působil v různých izraelských týmech.

Deni začal hrát basketbal ve čtvrté třídě za klub Bnei Herzeliya a poté v roce 2013 přešel do nejslavnějšího izraelského týmu Maccabi Tel Aviv. Už jako mládežnický hráč vynikal a v roce 2017 v 16 letech se stal nejmladším basketbalistou seniorské ligy v historii klubu. O dva roky později už byl nejmladším hráčem, který kdy vyhrál cenu nejužitečnějšího hráče Israeli Basketball Premier League, a dovedl svůj tým k šampionátu.

Otázka, zda za Česko nyní nastoupí, je klíčová. „Myslím si, že pokud Tomáš nebude hrát, tak bude chybět jeden z hlavních organizátorů hry. V případě Tomášovy absence jej bude nutné nahradit ve dvou rolích. To je ta faktická na hřišti - rozehrávač, organizátor hry a pak je to lídr - emocionální, charakterový, morální, můžeme to nazvat jakkoliv,“ řekl Jiří Welsch v rozhovoru pro iRozhlas.cz.