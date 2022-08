Superman Jokič potáhne Srby, Praha je připravena na EuroBasket

Naštěstí se do sestavy po zranění a nemoci vracejí jediný Čech z NBA Vít Krejčí (Oklahoma City Thunder), který by mohl zastoupit Satoranského jako první rozehrávač, a levoruký střelec Jaromír Bohačík.

Z každé skupiny EuroBasketu (další se hrají v Kolíně nad Rýnem, Tbilisi a Miláně) postupují do play-off v Berlíně čtyři týmy. Postup by nám tedy neměl uniknout, ale nejde jen o něj. Jde o to, že se hrou, jakou jsme zatím předváděli, bychom neměli šanci jít v Německu do čtvrtfinále.