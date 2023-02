Cyklistický unikát. Český tým si pořídil posilu ze Slovinska

V českém cyklistickém světě je angažmá zahraniční hvězdy ojedinělou záležitostí a skutečným průlomem. 34letá Slovinka závodí v u nás oblíbené kategorii MTB XC, v níž získal pro ČR olympijské zlato Jaroslav Kulhavý v Londýně v roce 2012. Měla by vytvořit silný tandem s nejlepší českou bikerkou posledních let Jitkou Čábelickou i směrem k blížící se olympiádě v Paříži v roce 2024.

Začínala jsem jako juniorka v roce 2005, takže už mám za sebou na kole hodně let. Od té doby jezdím disciplínu XC. Ale nezačínala jsem hned s kolem.

Ne, to ne, ale já začínala s orientačním během. Byla jsem na tom dobře, účastnila jsem se i mezinárodních závodů. Učitel zpozoroval můj talent, viděl, že jsem na tom dobře, že mi nestačí ani kluci. A tak jsem se dostala nakonec k horskému kolu. Bylo mi 15 let.

Myslím, že to pro mne bylo dobře, že jsem měla jinou průpravu, že jsem nebyla odmalička zaměřená jen na jeden sport. To je obecně dobře. A to jsem ještě neřekla, že jsem ráda hrála i fotbal.