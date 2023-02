Bránil Romária, pak od něj dostal dres. Teď dělá u policie a chodí na Plzeň

Bývalý český fotbalový reprezentant Petr Vlček je kapitán. Na hřišti, i když to nějaká pocta také je, nic neobvyklého. Kapitánská páska se navléká v zimní přípravě každé posile, nejlépe zahraniční, aby něco cinklo do společné kasy.

Když ukončil aktivní kariéru, přemýšlel, co dál. U fotbalu chtěl zůstat. Jako skaut, tedy vyhledávač talentů, nějakou dobu pracoval pro agenturu Nehoda Sport, kterou vlastní mistr Evropy 1976 Zdeněk Nehoda. „Měl jsem na starosti Západočeský a Jihočeský kraj,“ odkrývá své působiště.

Úspěchy: účastník ME 2000, bronz na Poháru FIFA 1997, dvojnásobný vítěz Českého poháru

Fotbalové prostředí, kde občas nejen podle něj slušnost ustupuje do pozadí, se mu přejedlo, hledal jinou možnost uplatnění. V roce 2009 nastoupil Vlček k policii. A v uniformě rychle stoupal nahoru. „Nový zaměstnavatel mi umožnil dostudovat, s červeným diplomem jsem po pěti letech dokončil Vysokou školu pedagogickou v Plzni, obor Tělesná výchova a výchova ke zdraví,“ předkládá nejvyšší dosažené vzdělání, které ho posouvalo výš. Až do hodnosti kapitána.

Navázal tak na maturitu na dopravní střední průmyslovce, kterou složil ještě za doby své hráčské kariéry. U policie už působí třináct let, od patnácti se už připisují doživotní výsluhy. „Ale nic není zadarmo,“ zdůrazňuje Vlček s dovětkem, že každý si musí vážit normálního života. On k tomu poznání došel.

V reprezentačním týmu nastoupil do osmnácti zápasů, zúčastnil se mistrovství Evropy v roce 2000, které společně pořádaly Belgie a Nizozemsko. Příjemné vzpomínky si však neodnesl, nejen proto, že český tým - obhájce stříbrné medaile – neprošel ani ze základní skupiny. „Nehrál jsem,“ předkládá hlavní důvod, proč mu turnaj neutkvěl tolik v paměti.

Seznam Zprávy mapují osudy fotbalistů, kteří ve své době byli výjimeční. Reprezentanti, šampioni, lídři. Co dělají dnes?

Mezi nezapomenutelné vzpomínky patří semifinálový duel proti Brazílii, který ani moc nepokazila prohra 0:2, kterou zařídily brazilské hvězdy Ronaldo a Romário. „Mám z něj schovaný dres útočníka Romária,“ chlubí se trofejí mistra světa 1994 v USA. Nejvíc ho upoutalo, jak si Brazilci fotbalu užívají. „Zahodili šance a smáli se,“ povšiml si. „My všechno moc prožíváme a stresujeme se,“ zahledí se do českého prostředí.

Po mistrovství Evropy 2000 se už do Slavie Praha nevrátil, ale zamířil do belgického Standardu Lutych. Původně se spoluhráčem z klubu a reprezentace Pavlem Horváthem, ten se ale rychle přesunul do portugalského Sportingu Lisabon.