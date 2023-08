Budou padat góly, sledujte Grealishe a Arsenal, láká na Premier League expert

V pátek večer startuje 32. ročník nejsledovanější fotbalové soutěže světa Premier League. Expert stanice Canal + Sport Karel Häring, kde český fanoušek může zápasy Premier League sledovat, věří, že fanoušky čeká sezóna bohatá na góly.

„Bude se hrát déle, to je první předpoklad a pak je tu ofenzivní nastavení klubů. V první dekádě Premier League trenéři jako Rafael Benítez nebo José Mourinho dost tlačili na defenzívu, současný trend je úplně opačný,“ vysvětluje Häring v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Hlavní otázkou pak zůstává, kdo získá titul. Bude to Manchester City, který je favoritem?„Bude zajímavé, jestli se Manchesteru City jako prvnímu týmu v celé historii povede dobýt čtvrtý titul v řadě,“ doplňuje Häring.

Na co se mohou její příznivci anglické nejvyšší soutěže těšit?

Obecně zápasy této soutěže nabízejí super fotbal, v obrovském tempu, s neopakovatelnou atmosférou. Když bych se zaměřil na konkrétní témata, tak jedním z nich je otázka, zda Manchester City získá čtvrtý titul v řadě, čímž by se stal prvním týmem v historii, který to dokázal. Nemyslím jen Premier League založenou v roce 1992, ale vůbec anglickou nejvyšší soutěž Division One, která vznikla v roce 1888. Třikrát získat titul za sebou se povedlo pěti klubům: Huddersfieldu Town (1924-1926), Arsenalu (1933-1935), Liverpoolu (1982-1984), dvakrát Manchesteru United (1999-2001 a 2007-2009), teď vládne jeho městský rival. Řeší se, jestli vstoupí Manchester City do kronik.

Má na to?

Věří se mu. Kádr se sice lehce obměnil, odešli Gündogan, Mahrez, Borges či Mendy, přišli Mateo Kovačić a Joško Gvardiol. Jsou to trochu jiné typy, hlavní však bude, jak se podaří mužstvo nastavit, zda hráči zůstanou stejně hladoví jako v uplynulých sezónách. Vyhráli i Ligu mistrů po níž roky prahli. Konkurence bude obrovská, záleží, jak si sami nastaví motivaci.

Jak se projeví hráčské změny?

Přichází velká kvalita, chorvatský stoper Gvardiol je s 90 miliony liber (2,6 miliardy korun) nejdražším obráncem světa. Složité pro nováčky je ovšem, jak si navyknou na styl trenéra Pepe Guardioly. I pro největší posily jako Bernardo Silvu nebo Jacka Grealishe byl první rok složitý, než se naučili vnímat fotbal úplně jinak, než byli zvyklí, jak to po nich trenér chce. Jeho pohled je skutečně ojedinělý. Něco požaduje, ale oni musejí pochopit, proč to tak má být. Hráči nevidí hru jen ze své role, ale vědí, co udělá spoluhráč, jak se zachová. Druhou věcí je motivace. Guardiola umí udržet napětí v šatně, nebojí se vyřadit hráče, který atmosféru narušuje. Na začátku minulé sezony si snad nikdo neuměl představit, že by se v obraně tým mohl obejít bez portugalského reprezentanta João Cancela. Dělal však v kabině problémy, tak se s ním v lednu trenér rozloučil a poslal ho na hostování do Bayernu Mnichov, a kolektivu to prospělo. A třetí věc je rotace kádru. Nechává hráče odpočinout, přitom nemá přebujelý kádr, třebaže finance nejsou problémem. Sám říká, že chce mít šestnáct základních a k nim šikovné mladíky. Statistiky ukazují, že ani jeden ze záložníků základní sestavy neodehrál méně než 75 procent zápasů. Naopak u Arsenalu to bylo u šesti hráčů méně. To byl možná jeden z důvodů, proč londýnskému týmu došla ve finiši pára.

Vytíženost a únava je jedním z ožehavých témat. Francouzský mistr světa 2018 Raphaël Varane si při jednání hráčské asociace s vedením soutěže stěžoval, že zvýšeným nastavováním minut se ohrožuje jejich fyzická kondice. Apeloval, aby se braly na hráče ohledy.

To je velké téma. Klasický pohled je – jste dobře, přímo přepychově placeni, tak hrajte. Na druhou stranu počet zápasů v obrovském tempu je zátěž na organismus. V minulé sezoně byla průměrná délka zápasu v Premier League 98 minut a 26 vteřin, podle prognóz by letošní měla stoupnout na 101 minut a 41 sekund. Tedy více než o tři minuty. Při 38 kolech budou mít hráči v nohách o dva a čtvrt zápasu navíc. K tomu evropské poháry, reprezentace. Nejvíce jim však vadí, že se s nimi o tom nikdo nebavil. International Board, který určuje pravidla a dává jejich výklad, se rozhodl sám bez konzultace s hráči.

Premier League 2023/2024 Obhájce titulu: Manchester City Nováčkové: Burnley, Sheffield United, Luton Town Ostatní účastníci: Arsenal, Manchester United, Liverpool, Newcastle United, Brighton, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Brentfort, Fulham, Crystal Palace, Chelsea, Wolverhampton Wanderers, West Ham Unitd, Bournemouth, Nottingham Forest, Everton

Koho považujete za největšího konkurenta Manchesteru City?

Z mého pohledu Arsenal. Měl předchozí sezonu velmi povedenou a dost posílil. Z West Hamu United přišel za rekordní sumu více než 100 milionů liber (skoro tři miliardy korun) záložník Declyn Rice. Sice nehrál v top klubu, ale má velké zkušenosti a obrovský přehled, je silný v získávání míčů s touhou neustále vyhrávat. Za mě je to velmi dobrá posila. Přišel i nizozemský obránce Timber, útočné možnosti rozšíří německý střelec Havertz. V součtu se zkušenostmi z předchozí sezony může být největším konkurentem City.

Kdo naopak nebude stačit a sestoupí?

Devět z deseti fanoušků řekne nováček Luton, který se vrací po 31 letech. Je to trošku unikát, nepočítalo se, že by pronikl mezi elitu. Jeho vysloveně venkovský stadion na Kenilworth Road má kapacitu pouhých deset tisíc diváků, musí nyní provádět různé úpravy a vylepšení. Byl jsem tam asi před dvanácti lety, kde mě provedl bývalý zlínský hráč Zdeněk Kroča, jenž tam působil. Má to ovšem půvab, vrací se romantický nádech staré anglické klasiky. Luton se snaží posilovat, ale není to žádná divočina ve stylu Nottinghamu Forest, který loni jako nováček utratil asi 150 milionů liber (asi 4,2 miliardy korun). Luton je mnohem citlivější.

Kolik českých hráčů český fanoušek uvidí?

Bohužel to vypadá opět na dva hráče ve West Hamu United reprezentanty Vladimíra Coufala a Tomáše Součka. Podle informací se nepočítá, že by si brankář Matěj Kovář vydobyl místo v kádru Manchesteru United. Takže opět pouze tito dva, což mě mrzí.

Spekulovalo se, že kapitán české reprezentace Souček odejde do Turecka. Bylo to hodně blízko?

Objevilo se toho víc, ale já si myslím, že Souček v osmadvaceti letech si ještě nemusí shánět klidné místo na penzi a trenér David Moses ho stále vnímá jako jednoho z klíčových mužů. Fanoušci ho za to trochu kritizovali, že ho drží až moc, ale trenér nejlépe pozná, jaký mu přináší užitek.

Fotbalovou krásu vytvářejí góly. Budou padat?

Jsem přesvědčený, že budou. Bude se hrát déle, to je první předpoklad a pak je tu ofenzivní nastavení klubů. V první dekádě Premier League trenéři jako Rafael Benítez nebo José Mourinho dost tlačili na defenzivu, současný trend je úplně opačný. Nejde jen o Manchester City nebo Arsenal, ale výborný útok má i Liverpool, jeho problém je spíš ten, že hodně inkasuje.

Dokáže Erling Haaland zopakovat počet 36 zásahů, což je historický rekord Premier League?

To si nejsem jistý, to je abnormální porce. Ale věřím, že opět bude králem střelců, zvláště pokud odejde Harry Kane.

Na koho se vy osobně těšíte?

Osobně na Jacka Grealishe. Na hřišti pobaví, umí s míčem neuvěřitelné věci, zároveň se umí radovat, což ukázal při všech oslavách. Je to navíc takový raubíř v dobrém slova smyslu. Zapojuje se i do charitativních projektů. Vymyká se nalajnovanému typu hráčů. Co se týče klubů, bude mne zajímat, jak se posune Brighton, v minulé sezoně zaujal odvážným stylem všechny fanoušky, stal se hodně oblíbený. A také Tottenham, který povede australský kouč Ange Postecoglou.

Nemohou postavení Premier League jako nejsledovanější a nejsilnější ligy světa ohrozit saúdskoarabské peníze?

Peníze jsou důležité, zásadní, ale jsou tu dva názory. Jeden uznává, že jsou hrozbou pro Premier League, liga v Saúdské Arábii chce v horizontu deseti lety proniknout mezi nejlepší na světě. Má to v úmyslu přímo místní vládnoucí královská rodina a je ochotna nacpat do ní miliardy dolarů. Anglické soutěži trvalo dvacet let, než si tuto pozici vybojovala. Ale především fanoušci říkají, že hráči přicházejí, odcházejí, kluby zůstávají. Jestli do Asie odejde deset špičkových fotbalistů, jiné kluby do Anglie z ciziny za ně přivedou. V několika letech se kvalita Premier League nesníží.

Vy osobně nějaký zápas Premier League navštívíte?