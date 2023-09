Češi jsou vicemistři světa v méně známé odrůdě fotbalu

Chodecký fotbal se provozuje pouze ve veteránských kategoriích a český výběr uspěl na prvním světovém měření sil v prestižní kategorii do 60 let.

I pravidla jsou uzpůsobena. Hraje se 2 × 20 minut na čtvrtině fotbalového hřiště v počtu pěti hráčů v poli a jednoho brankáře s hokejovým střídáním. Akce se odvíjejí jen v chůzi, což je hlídáno, liší se i další ustanovení. Nesmí se například vstoupit do vápna před branku. Odlišnosti tu jsou, i dosti výrazné. Jde však o fotbal. S veškerým jeho půvabem, nasazením, technickým uměním a dramatičností.

Akce řídí světová organizace FIWFA, která však nedospěla k dohodě s FIFA, aby i toto zvláštní odvětví stejně jako futsal, beach soccer a další alternativy fotbalu vzala pod svou záštitu. Přesto pozvánky na premiérový ročník šly do celého světa, jedna dorazila i do Prahy a byla přijata.

Český výběr plně využil možnost nominovat tři bývalé profesionály. A cestoval do Anglie s vírou ve vlastní schopnosti. „Vytvořila se výborná parta, na hřišti i mimo něj, všichni věděli, že fotbal hrát umí,“ prohlašuje jeden z bývalých profesionálů obránce Aleš Bažant, jenž hrál nejvyšší českou soutěž i bývalou federální za Duklu, Spartu a Vítkovice.

Rovněž se vyplatilo spoléhat se na touhu vybraných něco dokázat. „Mnozí fanoušci si myslí, že po skončení aktivní kariéry by se měl fotbalista odsunout do ústraní a nic už nedělat,“ přemítá Bažant. „Ale fotbal je celoživotní náplní. Jsme proto hrozně rádi, že se takové akce pořádají pro nás dříve narozené i na nejvyšší úrovni. Bylo to mistrovství světa!“ vypichuje význam akce.