Co udělají noví majitelé Plzně? Ambiciózní Viktorka začala mizerně

Obhájce třetího místa z uplynulého ročníku a tým, který ve čtvrtek začne svůj pokus kvalifikovat se do základní skupiny Evropské konferenční ligy, vykročil do sezony 2023/24 porážkou v Teplicích, aniž vstřelil branku.

Většinovým vlastníkem Viktorie je nově založená firma FCVP GmbH, za společností zapsanou v Rakousku stojí tři právnické a čtyři fyzické osoby. Hlavní podíl drží Delli Sport Invest AG s téměř 38 procenty. Jejím šéfem je švýcarský občan Martin Dellenbach, zároveň jednatel nově vzniklé společnosti a druhý člen celkem tříčlenného představenstva Viktorie. Posledním do party je Rakušan Raphael Landthaler.

Poznal však, jak je rakouské prostředí po ekonomické stránce zdravé. „Mára Kincl, jenž v Rapidu hrál přede mnou, mi sice vyprávěl, že dříve to v Rakousku šolichali všelijak, ale nyní sázejí na transparentnost a otevřenost,“ potvrzuje, že po této stránce je Viktoria Plzeň v dobrých rukou.

Už potřetí vstoupil do téže řeky – Plzní však protékají čtyři – trenér Miroslav Koubek, v jednasedmdesáti letech nejstarší kouč v české lize. Už se chystal spíš na důchod, nakonec nabídku přijal. „Byla to výzva, taková, co má hodnotu a stojí za to,“ odůvodňoval rozhodnutí znovu se posadit na kolotoč, z něhož lze ovšem snadno vypadnout.