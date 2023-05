Jak esemeska z Čech pomohla fenomenálnímu střelci procitnout

Ten gól může posunout slavný italský Inter Milán do finále Ligy mistrů. V prvním duelu v městském derby s nesmiřitelným sokem AC Milán se v 8. minutě po rohovém kopu krásným volejem z hranice brankového území trefil levou nohou bosenský útočník Edin Džeko.

Stal se v sedmatřiceti letech a devíti měsících druhým nejstarším hráčem v historii této soutěže, který se v semifinále gólově prosadil. Prvenství drží waleský útočník Ryan Giggs, jenž to v ročníku 2010/2011 svedl ještě o tři měsíce starší.

Vítězství 2:0 „venku“ – oba milánské kluby využívají stadion Giuseppeho Meazzy, známý také jako San Siro, – hodně posílilo naděje modročerných na postup do finále nejprestižnější fotbalové klubové soutěže na světě.

Úspěšný střelec se nikdy netajil, jak důležitou roli v jeho kariéře sehrálo angažmá v severočeských Teplicích s půlročním odskokem do Ústí nad Labem. A s českou stranou udržuje kontakty i nadále.

Bylo by skoro prapodivné, kdyby Džekova parádní trefa do sítě místního rivala neměla přímého českého dohlížitele. „Byl jsem na San Siru si Edinův gól náležitě vychutnat,“ odkrývá osobní přítomnost v ochozech Petr Procházka, ředitel fotbalového klubu FK Ústí nad Labem. „Ale jen jako fanoušek,“ zdůrazňuje, že příjemná cesta do italské Lombardie nebyla zatížena služebními povinnostmi.