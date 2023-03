Škriniar bude krýt záda Mbappému, Messimu a Neymarovi

Jelikož se kluby nedohodly na odstupném, odejde Milan Škriniar pod Eiffelovku až v létě jako volný hráč. Vedení PSG ho považuje za klíčovou osobnost, s níž konečně vyhraje Ligu mistrů.

V Interu Milán si vybudoval svými výkony neochvějnou pozici, kterou však laškování s Paris Saint-Germain trochu oslabilo. Ale jen kosmeticky, v sestavě osmifinalisty Ligy mistrů má nadále pevné místo, jen přišel o kapitánskou pásku. Trenér Simone Inzaghi ji navlékl věrnému slovinskému brankáři Samiru Handanovičovi.

V Parku princů se však jeho příchod už vytouženě vyhlíží. S nadějí, kterou živí obdivnými vyjádřeními k jeho fotbalovým schopnostem i lidským vlastnostem katarské vedení, že francouzský klub konečně dobude Ligu mistrů. „Je to hodně silné vyjádření, ale Milan osobností rozhodně je,“ souhlasí slovenský trenér Adrián Guľa, jenž vedl Škriniara v Žilině. „O zájmu jsem věděl už dřív, také se spekulovalo o Realu Madrid,“ přidává se Pavel Hapal, bývalý trenér slovenské reprezentace. „Jeho angažování má logiku. Paříž je silná v ofenzivě – Mbappé, Messi, Neymar, potřebuje jistotu i vzadu,“ rozebírá.

Oba se nebojí, že by jejich bývalý svěřenec tlak neunesl.

Mentálně silný jedinec

Právě Škriniarova psychická odolnost je to, co slavný francouzský klub na sedmadvacetiletém slovenském reprezentantovi snad nejvíc přitahuje. Zvládá i nejvypjatější chvíle. „Není to lehké, musí se na tom pracovat,“ připomíná Guľa. Vynikat ve slovenské lize a obstát v silné evropské soutěži je velký rozdíl. „Na střetnutí v Žilině přišlo třeba jen tisíc diváků a najednou desetitisíce a plný stadion,“ rozbírá slovenský kouč, jenž po žilinském angažmá působil ve Viktorii Plzeň (2019–2021).

A nejde jen o bouřlivé fanoušky. „Proti Trnavě udělal hned zpočátku chybu, dostali jsme gól,“ vzpomíná Guľa. „Milan se v tom neutopil, hodil to za hlavu a byl nejlepší na hřišti,“ dokládá hráčovu mentální vyspělost. „Především jeho zásluhou jsme zápas otočili,“ dodává. „Milan se, jak se říká, z ničeho nepodělá,“ potvrzuje Hapal.

Ne na všech štacích patřil hned mezi vyvolené. V Sampdorii Janov, kam přestoupil ze Žiliny v roce 2016 za milion eur (asi 24 milionů korun), ho trenér Marco Giampaolo příliš nestavěl. Stejně tak Luciano Spalletti zpočátku v Interu Milán. „Nevzdal to, zakousl se, všechno překonal,“ uvádí Guľa. „Zůstával sám na hřišti a makal,“ přidává se dlouholetý slovenský novinář Peter Šurin.

Ale tento přístup prokazoval už na Slovensku, kdy se jeho kariéra lámala. Důležité bylo jeho hostování ve ViOn Zlaté Moravce, kdy se mu moc nevěřilo. Při výšce 188 centimetrů připadal mnohým neohrabaný. „Samá ruka, samá noha, měl to těžké,“ přitakává Šurin. Ale šlo jen zdání.

Jeho pohybové dispozice jsou totiž skvělé. „Nejen sprinty na delší vzdálenost, ale má i nevěřitelně rychlé první tři metry, které často rozhodují, “ upozorňuje Hapal.

Univerzál, skvělý v rozehrávce

K rychlosti a vynikající hře hlavou, což vzhledem k jeho postavě není nic překvapivého, přidává i techniku. „Má solidní rozehrávku, na obránce hodně vyspělou,“ probírá Guľa.

Za ještě větší hodnotu považuje slovenský oborník Škriniarovu univerzálnost. „Obstojí všude, vlastně vyniká v obranné řadě ve všech rozestaveních, ať už 4–3–3, nebo 3–4–3,“ probírá Guľa. „Může hrát na krajích zprava i leva, taktéž ve středové dvojici,“ vypočítá „Umí oběma nohama, silnou stránkou je jeho hra hlavou,“ opakuje. To mu umožňuje prosazovat se i při útočných standardních situacích.

Platný je rovněž ve výstavbě hry při ofenzivě, nabízí také přesnou a překvapivou finální přihrávku.

A stal se i oblíbencem fanoušků. „Jako trenér slovenské reprezentace jsem se na něj byl podívat na utkání s Rapidem Vídeň,“ vypráví Hapal. „Celý italský kotel skandoval jeho jméno, fanoušci ho milují,“ vypozoroval.

Žilinská líheň stoperů

To tablo letí po sociálních sítích a žasne nad ním celý fotbalový kontinent. Je na něm výčet slovenských reprezentantů, kteří se na místě stopera prosazují v silných evropských klubech.

Milan Škriniar, 27 let, Inter Milán.

Jakub Kiwior, 22 let, Arsenal FC.

Dávid Hancko, 25 let, Feyenoord Rotterdam (2019–2022 Sparta Praha).

Denis Vavro, 26 let, FC Kodaň.

Všechny spojuje jedno – vyrůstali v klubu MŠK Žilina a vyzráli v silné osobnosti. Je to náhoda? „Nehledal bych v tom nějaký záměr, že by se Žilina soustředila na výchovu stoperů. Prostě se to tak sešlo,“ odmítá cílený důraz na růst středních obránců Hapal, jenž v letech 2009–2011 jako trenér ve slovenském klubu rovněž působil.

A dokládá to právě na Škriniarovi, kterého sice v klubu nevedl, ale ví, že začínal v žácích jako útočník. „I za mne hrál často ještě v záloze, pak se stahoval až do středu obrany,“ připojuje se Adrián Guľa. „Ty návyky jsou pořád poznat a využívá je, čímž roste jeho hodnota,“ zdůrazňuje Hapal s připomínkou, že Škriniara vedl i v reprezentačním výběru do 21 let.

Možná tedy nejde o záměr, aby se žilinská výchova specializovala na stopery, ale zajímavé to rozhodně je.

Návštěva v baru

Pochvalná slova, jaký je Škriniar po stránce sportovní i lidské charakterní fotbalista, trochu nabourává skandál, který zasáhl Slovensko v říjnu 2018. Po prohře s Českem (1:2) v premiérovém duelu skupiny Ligy národů spolu s několika spoluhráči navštívil noční klub. Ostudný incident odnesl hlavní trenér Ján Kozák, který rezignoval.

Milan Škriniar Narozen 11. 2. 1995, Žiar nad Hronom

Hráčská kariéra: FK Žiar nad Hronom (2006–2007), MŠK Žilina (2008–2012), ViOn Zlaté Moravce (2013), MŠK Žilina (2013–2016), Sampdoria Janov / Itálie (2016–2017), Inter Milán / Itálie (2017–2023).

Reprezentace Slovenska: 2016–2023 (51/3)

Úspěchy : účastník mistrovství Evropy 2016 a 2020, mistr Itálie 2020/2021, mistr Slovenska 2011/2012, fotbalista Slovenska 2019, 2020 a 2021.

Sedm hráčů v pozdějších hodinách opustilo hotel Dolphin v Senci, kde mívá slovenská reprezentace základnu, a přesunulo se do bratislavského nočního baru. Vrátili se nad ránem. „Milan není svatoušek, ale rozhodně nebyl iniciátorem, spíš se svezl s ostatními, netrhal partu,“ zastává se ho Šurin, jenž nyní pracuje v oddělení marketingu na Slovenském fotbalovém svazu. „Jiní jsou chytlavější,“ upozorňuje a přikyvuje při vyřčení jmen známých potížistů – Stanislava Lobotky a Vladimíra Weisse mladšího.

Přítomnost Škriniara považuje za pouhé vybočení z jeho odpovědného profesionálního přístupu. „Šlo o výjimku,“ ujišťuje Šurin. „Milan si jde důsledně za svým cílem, nenechal by si zničit dobře nastavenou kariéru,“ ubezpečuje.