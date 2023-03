Češi se pokusí zastavit „vlak z Polska“. Říká se mu Lewa

Češi ubránili Lewandowského také 16. června 2012. Bylo to na Euru a česko tehdy porazilo domácí Poláky 1:0. „Ale tehdy to ještě nebyl Lewandowski, jak ho známe. Řekl bych, že se teprve dostával do té top formy,“ přikyvuje Theo Gebre Selassie.

„Nehraje už to, co hrál, když byl na úplném vrcholu,“ zamýšlí se Gebre Selassie. To uměl dát pět gólů za devět minut. V září 2015 to odnesl Wolfsburg. Ale v Barceloně dobře vědí, co v Robertu Lewandowském mají. K obrovskému talentu, velké píli a profesionalitě dnes přidává ještě ohromné zkušenosti. „Což je pro obránce dvakrát nepříjemné. Protože on ví, kdy může souboj vypustit a kdy ho dohrát na 110 procent. Hrát na něj bude i dnes strašně těžké.“