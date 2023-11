Česko slaví postup na Euro. Jenže co teď?

Předně je třeba říci, že závěrečný turnaj v Německu je hodně vzdálený, pro fotbal, kde i razantní změny přicházejí v rychlém sledu, o to více. Proběhne v příštím roce ve dnech 14. června až 14. července, tedy za více než půl roku. Jednu fotbalovou sezonu.

Zkušenosti z minulosti ukazují, že mužstvo, které postup vybojovalo, je dosti odlišné než to, které na šampionátu nakonec vystoupí. Nejen personálními změnami, ale i vnitřní sílou, mentalitou, herním systémem.

Stačí připomenout největší úspěch v samostatné české historii – stříbrné Euro 1996 v Anglii. Do pečlivě budovaného kolektivu trenérem Dušanem Uhrinem starším od jeho vzniku v únoru 1994 po rozpadu federálního československého týmu vtrhli hráči Slavie Praha, kteří měli na jaře 1996 ohromnou formu, kterou dokázali i na evropské scéně postupem do semifinále Poháru UEFA.

Kdo zazáří další? A která dosavadní opora o mistrovství přijde, ať už poklesem formy, či bohužel pro zranění? To ukáže doba a ta je opravdu dlouhá.

Co se však těžko překotně změní, je fakt, že český fotbal nemá mnoho hráčů evropské, natož světové úrovně. Radujeme se, že mužstvo jako kapitán výkonnostně, morálně i střelecky táhne Tomáš Souček, až do barového úletu mu zdatně sekundoval Vladimír Coufal. Oba hrají anglickou Premier League, považovanou za nejlepší domácí soutěž na zeměkouli, jsou to sloupy souboru.