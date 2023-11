Záhada jménem Coufal. „Toho byste v olomouckém baru čekali nejmíň“

Jsou hráči, kteří různé průšvihy a přešlapy přímo přitahují, jdou jim vřele vstříc a jedou, jak se lidově říká, ve všem. Uhlídat je je skoro nemožné, jsou to vyhlášené firmy.

Pak jsou naopak hráči, kteří se všemu poťouchlému obloukem vyhýbají, stali se vzory profesionálního přístupu k fotbalovým povinnostem na hřišti, ale i v soukromí. Až tím jsou skoro protivní.

K nim patří (nebo aspoň v očích fanoušků do olomouckého incidentu patřil) obránce londýnského West Hamu United Vladimír Coufal. Proto se jen těžko hledá vysvětlení, co ho vedlo k tomu, aby v noci vyklouzl společně se dvěma spoluhráči Janem Kuchtou a Jakubem Brabcem z hotelu a zašel do známého podniku Belmondo.

Skrytý pařmen, který dosud klamal okolí a možná i sebe, nebo ojedinělý úlet? Lidé, kteří ho znají, se kloní spíše k tomu, že druhá varianta bude blíže pravdě.

Nicméně fakt, že Coufal je jeden ze tří hlavních aktérů mimořádné ostudy, která má velký ohlas i mimo Českou republiku, se s obráncem West Hamu United potáhne velmi dlouho.

Touha po šampionátu

„Nechápu,“ svěřuje se i jeho dlouholetý přítel Daniel Černaj, který zná Coufala od jeho prvních fotbalových kroků v Ludgeřovicích. Působili spolu v Hlučíně, navázali blízký vztah na celý život. „Pořád si myslím, že to byl nějaký žert, že na diskotéce byl jeho dvojník, nebo něco jiného,“ odmítá uvěřit, že Coufal provedl něco, co by poškodilo jeho pověst vzorného profesionála. „Možná tam byl, aby ostatní dva ohlídal,“ snaží se najít vysvětlení.

I když informace měl. „S Vláďou jsem si volal, hrozně ho mrzelo, co se stalo, sám říkal, že největší trest je ten, že nemůže proti Moldavsku nastoupit,“ odkrývá Černaj. „Ví, že udělal hroznou chybu, věří, že dostane druhou šanci, že si na vytouženém evropském šampionátu zahraje,“ popisuje. „A já také věřím, že mu bude odpuštěno a nejlepší nás pravý bek nebude na Euru chybět,“ přimlouvá se za něj Černaj.

Coufalova přímá výpověď, co se v olomouckém baru dělo a proč tam vůbec šel, k dispozici médiím není. Trojici suspendovaných hráčů jejich okolí odclonilo před světem.

Existují tedy jen nepřímá svědectví. „Dušoval se mi, že neměl ani jednu půlku, tedy štamprli,“ líčí Černaj.

Ať se tím Černaj probírá ze všech stran, logické vysvětlení nenalézá. „Nechápu,“ opakuje ještě s větším údivem.

Posilovna místo diskotéky

Zná Coufala velmi dobře. „Byl jsem za ním v Anglii na zápasu Premier League, po utkání si nedal ani jedno pivo,“ dokládá jeho přístup k fotbalovým povinnostem. „On si totiž všechno musel vydřít, nic nedostal zadarmo. Býval malý, nikdo ho nechtěl, v Baníku ho odstavili,“ přibližuje Černaj obráncův vývoj. „Je přece úžasné, kam až to dotáhl,“ upozorňuje.

Právě tímto pro mnohé až odporným asketickým přístupem. „Kluci šli po zápase na diskotéku, on šel do posilovny a makal na sobě,“ předkládá konkrétní příklad. „Nebo přiběhl v sedm večer na hlučínské hřiště, že ho sedět doma nebaví, a naložil si několik rovinek,“ přidává další.

Teď by měl pro jednu chybu o všechno přijít. O evropský šampionát, o důvěru fanoušků, o místo v reprezentaci. „Mrzí ho to,“ znovu opakuje Černaj a připomíná, jak se Coufal po provinění cítí.

Při otázce, proč to udělal, proč šel v noci do olomouckého baru, však jenom kroutí hlavou. „Nechápu,“ opakuje do omrzení. A vysvětlení se nedočkal ani od kamaráda. „On to totiž nechápe ani sám,“ došel Černaj k podivnému zjištění.

Dříč spíš než talent

Na vzestupu do fotbalových výšin ho poznal trenér David Varuška, jenž ho vedl při jeho liberecké štaci v jarních sezonách 2014 a 2015 a polaskali společně Český pohár. „Velice šikovný fotbalista, skromný kluk s velkou pokorou,“ charakterizuje ho několika postřehy.

Coufal už v kariéře stoupal, z neznámého až odstrkovaného mladíčka se proměňoval v cenného borce, po němž posléze sáhla mistrovská Slavia Praha. „Měl jasný cíl, chtěl to někam dotáhnout, tomu podřídil všechno,“ pokračuje Vavruška. „Dříč, který nic nezanedbal,“ ubezpečuje.

Vladimír Coufal Narozen 22. Srpna 1992, Ludgeřovice

Hráčská kariéra: TJ Ludgeřovice (1998-2002), Baník Ostrava (2002-2009), FC Hlučín (2009), ŠSK Bílovec (2009-2010), FC Hlučín (2010-2012), SFC Opava (2012),

Slovan Liberec (2012-2018), Slavia Praha (2018-2020), West Ham United/Anglie (2020-2023).

Reprezentace Česka : 2017-2023 (40/1)

Úspěchy : vítěz Konferenční ligy 2022/2023, trojnásobný mistr české ligy 2018-2021, vítěz Českého poháru 2018/2019

Nesmírně odpovědně se Coufal choval z tohoto důvodu i mimo hřiště. „Nevybavuji si jediný nepříjemný incident, který by s ním byl spojený, který bychom museli nějak kázeňsky řešit,“ dokládá Vavruška.

K olomouckému selhání se ovšem Vavruška vyjadřovat nechce. „Vím, že občas ve fotbale vznikne něco, co nemá rozumný základ, co se nečeká,“ zamýšlí se. „Nebyl jsem u toho, nebudu soudit,“ odmítá moralizovat.

S dovětkem, že k Coufalovi mu to vůbec nepasuje.