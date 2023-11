Video z Olomouce. Postoupili jsme, všechno špatné je zapomenuto

Tím bylo postoupit na evropský šampionát. Je stokrát potvrzenou pravdou, že historie se na detaily ptát nebude. Na Euru 2024 v Německu Česko hrát bude a co na něm předvede, to už bude zase úplně jiný příběh.

„Česko by dnes teoreticky mohlo vstoupit do historie kvalifikací o evropské šampionáty,“ zamyslel se ještě těsně před vstupem na tribunu Jindřich Šídlo. To si ale nikdo nepřál. Stalo by se to v případě, že bychom s Moldavskem prohráli a nechali postoupit soupeře. Ten by se stal papírově nejslabším týmem, který se kdy na závěrečný turnaj mistrovství Evropy probojoval.