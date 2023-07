Jarabinský o tom, kdo vyhraje ligu: Přeju Spartě, ale Slavia je teď o kousek dál

Jozef Jarabinský z pozice trenéra ví, jak vyhrát českou fotbalovou ligu. Pár dní před startem nového ročníku s ním Seznam Zprávy mluvily o Spartě, Slavii, ale i Plzni, Baníku či dalších týmech.

Myslíte, že Viktoria Plzeň, kterou převzal nový zahraniční majitel, může v začínající sezoně ohrozit Spartu či Slavii?

Plzeň bude bezesporu nebezpečná jako každý rok, doplní trojici, která by měla nejvyšší soutěži dominovat. Fakt, že se vyřešily majetkoprávní vztahy, že přišel movitý zahraniční majitel, je nesmírně důležitý. Když se stabilizuje vedení a naplní se rozpočet, hned se dýchá lépe. Bez toho těžko může mužstvo předvádět dlouhodobě kvalitní výkony a konkurovat nejlepším.

Viktorii přebírá trenér Miroslav Koubek, jemuž v září bude 72 let. Vtiskne týmu mladistvý elán?

To nevím, ale člověk je starý, jak se cítí. Trenér Koubek s mladými hráči pracovat umí, to už dokázal. Má obrovské zkušenosti, jsou za ním výsledky, proto ho v Plzni vzali. Navíc má už s klubem předchozí vazby, zná, jak to tam chodí. To má také váhu, vědí, co od něj očekávat. Věřím, že dá mužstvo dohromady, pošlape a určitě jeho příchod týmu prospěje.

Pojďme do hlavního města. Říká se, že obhájit titul je těžší než ho získat. Dolehne na Spartu jeho tíha?

To jsou jen taková pořekadla. Důležité bude, v jakém stavu se nachází mužstvo, jak bude připraveno, zda bude mít formu, jak se projeví klíčoví hráči. A není podstatné, jestli titul dobývá, nebo obhajuje. To podle mého nehraje roli. Samozřejmě hráči musejí být silní i psychicky.

Statistická čísla dokazují, že Slavia Praha byla v nich lepší než loni Plzeň a letos Sparta, přesto titul nezískala. Je to pro ni hodně frustrující?

Velice těžko se nese, když se vám herně daří, máte na to a nakonec se raduje někdo jiný. Sám jsem to při své trenérské praxi poznal. Očekávám, že Slavia o to víc prahne po tom, aby se na trůn znovu vrátila, a udělá pro to maximum. Její hlad by měl být obrovský.

Objevují se hlasy, že trenér Jindřich Trpišovský je už u mužstva dlouho, přišel v prosinci 2017, vyhrál, co se dalo, a nemá mu už co dát. Souhlasíte s nimi?

Vůbec. Je to nesmírně zkušený trenér, pracovitý, vzdělaný, odborně zdatný, který se chce pořád posouvat výš. O tom mluví i to, že Slavia nadále předvádí v naší lize nejlepší fotbal a má nejlepší bilanci v obdržených i nastřílených gólech. Trenér Trpišovský se umí pohybovat v ligové tlačenici, pořád je proto přínosem.

Hodně se mu vyčítá, že základní sestavu často a hodně točí, čímž se vytrácí souhra.

Tak to bych mu vůbec nevyčítal. Vzhledem k náročnosti zápasů, kolik jich je a jak jdou rychle za sebou, je to zapotřebí. Proto chce mít silný a široký kádr. Jeho využívání je v pořádku, tak by to mělo být. Ví také, kdy si to může dovolit. Další jeho předností je, že dokáže najít pro hráče i jiné místo v sestavě, než na které byl zvyklý. Pozoruje je při tréninku, odhaluje jejich schopnosti. Zná je nejlíp a dokáže posoudit, kam se hodí. I když tím třeba někoho překvapí. Ví, že hráči, které si vybral, jsou tak vyspělí, že dokážou zastat různé úkoly.

Po skončení smlouvy odešel nigerijský legionář Peter Olayinka, český reprezentant David Jurásek přestoupil do Benfiky Lisabon. Rozpadla se úderná levá strana. Bude to pro Slavii problém?

Především chci říct, že Juráskův přestup do slavné Benfiky je velký počin nejen pro něj, ale pro celý český fotbal. Něco takového se nestává každou sezonu. Moc mu přeju, aby se prosadil. Bude stejně jako Olayinka chybět, byli oporami, ale jsem přesvědčen, že se na jejich místě chytí někdo jiný. Jak už jsem zdůraznil, kádr je dostatečně široký. Po vleklých zdravotních potížích se vrací bývalý kapitán a reprezentant Jan Bořil, který na levé straně válel, prý má opět formu. Má velké zkušenosti. Ale nejsem si jistý, že by mohl Juráska stoprocentně nahradit. Jestli se na levý kraj obrany postaví, bude to v jeho podání něco jiného.

Udrží si král kanonýrů uplynulého ročníku Václav Jurečka střeleckou formu?

Může, ostatně se trefoval už ve Slovácku. Není to náhoda, když někdo opakovaně prokazuje takovou střeleckou potenci, má to v sobě. Záleží ovšem hodně, jakou dostane od spoluhráčů podporu. Z Olomouce navíc přichází velice zajímavý Mojmír Chytil, který má velké přednosti, proto ho Slavia také kupovala, mohlo by jim to spolu fungovat.

Luxusního útočníka a střelce ztratila i Sparta, do německého Bayeru Leverkusen odešel Tomáš Čvančara. Projeví se to na údernosti týmu?

Když odejde takový hráč, určitě chybět bude, může to hrát nějakou roli. Byl to nadprůměrný útočník, technikou, postavou, uměním střílet góly ale i přihrát druhému. Ale zase je na trenérovi a vedení klubu, aby sehnali patřičnou náhradu. Sparta prostředky má, posily se nakoupily. Jak se projeví, to se ukáže. Nezatracoval bych v žádném případě Jana Kuchtu, přestože jsou zvěsti, že není v nejlepším rozpoložení. Sednou si s trenérem, všechno si vyjasní a bude to klapat.

Z hostování se do Manchesteru United vrátil brankář Matěj Kovář. Najde za něj obhájce titulu plnohodnotnou náhradu?

Gólman takových kvalit není k mání snadno. Scházet bude. Ale i s tím si Sparta musí poradit.

Pojďme k Baníku Ostrava, kde jste jako trenér v ročníku 2001/2002 také působil, který stále nenaplňuje herní ani výsledkové ambice, přestože prostředky má. Zlepší se?

Ostrava je hodně specifický klub, poznal jsem to na vlastní kůži. Určitě by si zasloužila lepší postavení. Věřím, že se zvedne.

Mohou Bohemians Praha zopakovat čtvrté místo?

Bohemka vždycky byla osvěžením ligy, už za mé hráčské éry, hrál jsem za ni čtyři roky v letech 1964–1968. A to jí zůstalo. Má šikovného, přemýšlivého trenéra, ale i kdyby byl sebelepší, potřebuje k sobě hráče. Jinak to nefunguje. Bohemka však nyní prokázala, že má zdravé jádro. Pro mě je obdivuhodné, že si Josef Jindřišek udržuje prvoligovou výkonnost ve 42 letech. Vždyť okolo něj létají kluci o 20 let mladší. Ale když se dokáže připravit, proč by nehrál.

Za favority na titul jsou považovány Sparta a Slavia. Na koho byste si vsadil vy?