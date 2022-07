Kejval krátké variantě nefandí. Ale Czech Republic na OH? Nestrašte

Součástí dlouhodobé koncepce české diplomacie je prezentovat stát na mezinárodním fóru krátkým názvem Czechia. Varianty krátkého názvu jsou v příslušných jednacích jazycích od roku 2016 zaregistrovány i v agendě Organizace spojených národů.

Název Česko nebo Czechia už nosí na dresech reprezentanti v mnoha sportovních odvětvích, například v basketbalu nebo ledním hokeji.

V půlce září se ale od tohoto trendu odklonil Český olympijský výbor. Jeho exekutiva vedená předsedou Jiřím Kejvalem se v těsném hlasování nepřihlásila k dokumentu, který by celé české sportovní prostředí na názvu Czechia sjednotil.

„Probůh, nestrašte,“ reaguje ovšem Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničních věcí, na představu, že by se olympionici na OH 2024 v Paříži prezentovali pod dlouhým názvem Czech Republic.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy náměstek vysvětlil, proč je pro stát důležité, aby se i se sportovci na kratším cizojazyčném názvu země sjednotili.

Některé sportovní svazy a jejich reprezentace už na název Czechia přešly, některé jiné, v první řadě Český olympijský výbor, se ještě tento krok snaží oddalovat. Co by jim Ministerstvo zahraničních věcí ČR nyní v této věci doporučilo?

Na posledním, březnovém zasedání Komise pro jednotnou prezentaci ČR v zahraničí, které naše ministerstvo předsedá, se přítomní zástupci resortů, spolků, sportovců i marketingových agentur shodli, že pro úspěšné budování brandu naší země je nezbytné používat jednotné, a to oficiální krátké označení Česko/Czechia. Tento názor potvrdilo o měsíc později v dubnu velmi silně i shromáždění sportovních svazů a asociací, které proběhlo v Černínském paláci.

Takže?

Takže naše doporučení, ba přímo apel je zcela jednoznačný. Chceme-li úspěšně budovat jednotnou značku naší země, musíme používat pokud možno její jednotné označení, A tím je z mnoha praktických důvodů krátká verze Česko/Czechia. V tom mohou samozřejmě velmi efektivně pomoci právě sportovci, pokud budou tento název používat na svých reprezentačních dresech a v databázích mezinárodních sportovních svazů a organizací.

Platí, že Czechia je státem preferovaná varianta, zatímco Czech Republic lze použít, není to varianta chybná, ale prostě s nižší mírou preference?

Ano, přesně tak. Ale bavíme se stále o běžném používání. Existují výjimky, kdy se plné, tzv. politické označení používat má.

Co máte na mysli?

Například označení státních nebo ústavních institucí na oficiálních akcích, na mezinárodních smlouvách apod. Ale takových případů je opravdu jen velmi málo. Například „Prezident České republiky“ asi použijeme spíš než „Prezident Česka“. Obecná pomůcka je celkem jednoduchá. Všude tam, kde byste použili Slovensko, Německo nebo třeba Švédsko, je vhodné použít Česko. A jen tam, kde by se vám zdálo lepší označení Slovenská republika, Spolková republika Německo nebo Švédské království by mělo být adekvátně použito Česká republika. A umíte si představit, že půjdete na hokej Spolková republika Německo vs. Švédské království? To by znělo dost divně, ne?

Hrozí tomu, kdo by nedbal těchto doporučení, nějaké sankce?

Samozřejmě, že nikoli.

Co by se tedy mělo nejlépe objevit na sportovních dresech českých reprezentantů?

Podle mě by bylo optimální následovat příkladu řady jiných zemí, které na dresy dávají krátký, takzvaně zeměpisný název v domácím jazyku. Tedy podobně jako „Polska“, „Deutschland“, „France“ apod. by mohlo být „Česko“. Ale v oficiálních výsledkových či startovních listinách samozřejmě příslušná jazyková verze, tedy nejčastěji „Czechia“, případně třeba „la Tchéquie“ apod.

Obracejí se na ministerstvo s dotazy ohledně Czechie / Czech Republic i sportovní svazy a organizace? Co s nimi řešíte nejčastěji?

Hodně detailně se celá problematika rozebírala na jednání sportovních svazů v Černínu 22. dubna. Měli jsme pocit, že už panuje shoda. Pokud dnes přichází od sportovců dotazy, jde nejčastěji o to, jestli nemůžeme nějak přesvědčit Český olympijský výbor, aby se k tomuto trendu konečně přidal.

Jakou zprávu vyšleme světu, který už si navykne na užívání varianty Czechia - a najednou na OH 2024 zase všude uvidí nápisy Czech Republic? Pokud se to tedy stane, samozřejmě.

Probůh, nestrašte! Promarnili jsme prakticky 30 let přešlapováním a přetahováním mezi zastánci Česka a České republiky. Od roku 2016 máme ale krátkou verzi ve všech jednacích jazycích OSN registrovanou v databázi této nejvýznamnější mezinárodní organizace. Nevím sám, proč trvalo 6 let, než jsme se dopracovali k tomu, že ten název taky budeme používat. Sportovci v tom samozřejmě mohou sehrát velmi významnou roli.

Jak hodnotíte výsledek hlasování výkonného výboru ČOV, který odmítl název Czechia?

Jako zklamání. Věděl jsem, že Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, má rezervovanější postoj ke krátkému názvu, několikrát jsem s ním o tom jednal a zdálo se mi, že nakonec byl ochoten k tomu kroku přistoupit. Nakonec to byl právě jeho hlas, který při rozhodujícím hlasování chyběl.

Co s tím teď dál?

Vidím velkou naději, že se to ještě může aspoň částečně změnit tak, abychom stihli změnu uplatnit před OH v Paříži v roce 2024. Dále se jedná, vím, že se pan předseda Kejval po tom neúspěšném zasedání ČOV sešel s odborníky na tuto oblast a údajně pozorně naslouchal jejich argumentům. Prý už se nedá změnit kompromisní označení „CZE“ na dresech, ale oficiální dokumenty už by mohly (a měly) pracovat jen s krátkým názvem Czechia, resp. La Tchéquie.

Objasnil někdy Jiří Kejval pracovníkům ministerstva zahraničí, proč je pro něj dilema Czechia / Czech Republik tak důležitou otázkou?

On není jistě povinen nám něco vysvětlovat. Během našich neoficiálních setkání a telefonátů se zdálo, že on sám na to nemá vyhraněný názor a jen se nechce pouštět do další ztracené bitvy, jakou podstoupil kdysi s úpravou hymny. Ujišťoval mě, že bude respektovat většinové rozhodnutí výboru.

Budete v příštích týdnech a měsících usilovat o další jednání s olympijským výborem?

Žádné formální jednání mezi ministerstvem a ČOV se zatím neplánuje. Myslím, že ani v minulosti v takovém formátu ani neprobíhala. Ale neformálně komunikuju s panem předsedou docela často. A jak už jsem řekl, věřím, že naše názory se postupně sbližují.