Hrubý faul vyjde Kuchtu draho, disciplinárka oznámila trest

Olivier Vliegen řekl v průběhu týdne deníku Sport: „Kuchtič mi zavolal, omluvil se. Říkal, že to byl pro něj těžký zápas, abych to nebral jako útok na sebe. Neudělal to naschvál, nějak se to stalo. Omlouval se, já jsem mu řekl, že jsme dál kamarádi.“Kuchta by měl Spartě scházet v Českých Budějovicích, doma proti Olomouci, v Mladé Boleslavi, s Bohemians a v Jablonci. Po uplynutí poloviny trestu, tedy po 3 zápasech, může komisi teoreticky požádat o prominutí zbytku trestu.