Ani ve zlých časech nezradil. Kollera mám v Dream Teamu, říká zlatý chlapec

Když Jan Koller s Tomášem Rosickým slavili v Dortmundu bundesligový titul, ke kterému oba na hřišti výrazně přispěli, nebylo ještě Mariovi Götzemu ani deset let.

Jako žáček Borussie už ale hltal atmosféru vítězství a svět velkých hvězd. „Jan Koller se mi zapsal do paměti i díky svým fyzickým parametrům. Určitě patří do mého Dream Teamu,“ usmívá se Mario Götze dnes.

„V dobrých časech zůstává rád každý, ale Jan Koller setrval v Borussii i poté, co se klub dostal do ekonomických potíží. I proto je fanoušky tak uznáván, proto ho v Dortmundu vždycky rádi uvidí. To je důvod, proč se stal jednou z klubových legend,“ říká úspěšný brankář.