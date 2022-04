Šilhavý dostane nabídku vést fotbalovou reprezentaci i v dalším cyklu

Fousek chce celou věc vyřešit rychle. „Nejlépe do konce dubna, to vlastně znamená do konce tohoto týdne,“ říká. Připouští, že může dojít i k tomu, že se obě strany na parametrech nového kontraktu nedohodnou. „Dostal jsem ale mandát dospět k dohodě, budu se o to pochopitelně snažit.“