Slavia v Evropě končí, potřebuje lék. A Stanciu se chce už v zimě vrátit

Až se za půl roku, konkrétně 7. června 2023, bude v pražském Edenu po finálovém utkání Konferenční ligy předávat trofej určená vítězům, budou se na to fotbalisté Slavie dívat jen z hlediště. Anebo někde na dovolené v televizi, pokud tedy v jejich rekreační destinaci přenos z téhle soutěže UEFA poběží.

Před čtvrtečními rozhodujícími boji stáli slávisté na hraně vyřazení ze skupiny. Potřebovali, aby se staly dvě věci zároveň, vybouchly však obě. Slavia neporazila doma Sivasspor (1:1), a i kdyby se to bývalo podařilo, stejně by jí vystavila stopku výhra Kluže nad týmem Ballkani.

Slávisté si na jarní boje v pohárové Evropě už celkem zvykli, naposledy v nich absentovali před třemi lety, ale tehdy to dostatečně kompenzovala podzimní účast v Lize mistrů.

Nyní je Slavia v útlumu, na Plzeň zatím ztrácí i v ligové soutěži. A potřebovala by silný oživující impulz. Tím se může stát zimní návrat rumunského záložníka Nicolae Stancia právě do Edenu.

„Chybí nám přihrávky Alexe Baha a Nika Stancia, v takových zápasech to někdo jako oni vzal v minulosti na sebe,“ zmínil Jindřich Trpišovský, kouč Slavie, ve svém hodnocení podzimního pohárového neúspěchu.

V Evropě i v některých domácích zápasech Slavii schází preciznější nebo kreativnější provedení předfinální či finální přihrávky. Případně přesnější gólová střela. Tím vším ve Slavii oplýval rumunský reprezentant Nicolae Stanciu. Než tedy loni v zimě zamířil do čínské ligy, kde obléká barvy klubu Wu-chan Three Towns a po 23 odehraných kolech s ním vede průběžnou tabulku, zbývá 11 zápasů. Devětadvacetiletý Stanciu dosud svému týmu v čínské Superlize přispěl 7 góly a 7 gólovými přihrávkami.

K čínskému klubu váže Stancia smlouva platná do konce kalendářního roku 2024. Přesto má Slavia slušnou šanci hráče, s nímž v minulosti slavila dva tituly, znovu získat. Zadarmo by to sice patrně nebylo, důležitou roli však může hrát interes samotného hráče.

Agent: Nico chce zpátky

„Stanciu chce zpátky do Slavie a její šéf Jaroslav Tvrdík ví, že se chce Nico vrátit,“ řekl Pavel Zíka z agentury SPOCS Global Sport, která Stancia zastupuje.

Stanciův zimní odchod byl ve Slavii zpětně vyhodnocen jako jedna z příčin jarní ztráty mistrovského titulu. Uvádí se, že čínský klub za něj zaplatil 4 miliony eur. Téma Stanciova návratu leželo na stole už v létě, Slavia však neměla k dispozici částku, kterou za Stancia čínský klub požadoval.

Od UEFA letos za svá představení v Konferenční lize zinkasuje Slavia jen 5 905 901 eur, to je zhruba 145 milionů korun, což pro ni není zrovna výhra v loterii. V minulém ročníku Konferenční ligy došla Slavia až do jejího čtvrtfinále a vydělala u UEFA celkem 190 milionů korun.

Oproti tomu mistrovská Viktoria Plzeň startovala v této sezoně v Lize mistrů a do účetních knih si zapíše příjem nejméně 465 milionů korun.

Pro velké české kluby je velmi atraktivní i varianta hrát alespoň play-off Ligy mistrů. I v případě neúspěchu se tu vyplácí „bolestné“ ve výši 5 milionů eur a následuje navíc i přesun do Evropské ligy. Tahle kombinace i se započítáním zmíněného „bolestného“ nabízí úhrnný garantovaný příjem minimálně ve výši 8,63 milionu eur (211,7 milionu korun). Plus další možné prémie za uhrané body.

Jenže kvalifikaci Ligy mistrů smí hrát letos, stejně jako napřesrok, jen český mistr. Od sezony 2024/25 je tu dobrá šance na změnu, aktuální postavení Česka v koeficientové tabulce by stačilo na návrat českého vicemistra do předkol Ligy mistrů, na jaře už ale Češi žádné bodíky do tabulky připisovat nebudou, české zastoupení v evropských pohárech pro tuto sezonu skončilo.

Stamiliony za Sora Slavii utekly

Tak jako tak bude pro Slavii na jaře dozajista cílem snaha získat ještě mistrovskou trofej, která má vzhledem k návaznostem na soutěže UEFA obrovskou cenu. Plzeň si ale drží čtyřbodový náskok, navíc má k dobru i dosud nesehraný duel s Brnem.

V tomto kalendářním roce čekají tedy Plzeň ještě tři ligové zápasy, Slavii dva plus jeden duel domácího poháru, nebude-li přeložen na jaro, což by vzhledem k uvolněným termínům dávalo smysl. Podstatné je, jaký rozdíl bude mezi Plzní a Slavií finálně po skončení ligového podzimu. Pokud si Slavia vyhodnotí, že je případná ztráta tzv. hratelná, může to její interes o Stanciův návrat zvýšit.

Pokud by ho ale nezískala za nějakých výhodných podmínek, třeba na hostování, anebo pokud by mimořádným bonusem nepřispěl Slavii její čínský vlastník, musela by si Slavia nejspíš na Stancia vydělat nějak sama. A to by asi nešlo jinak než odprodejem jiného hráče nebo hráčů.

V Edenu si teď mohou drbat hlavu, že v létě neakceptovali nabídku belgického Genku na Yiru Sora. Při jeho současné formě to totiž nevypadá, že by se nabídka 8 milionů eur + 1 milionu na dalších bonusech mohla v dohledné době opakovat. Kdyby tento transfer Slavia v létě uskutečnila, už mohla mít na návrat Stancia připravenou hotovost.

Existuje výrazný předpoklad, že by rumunský reprezentant, který v minulosti oblékal i dres konkurenční Sparty, ofenzivní hru Slavie opět zkvalitnil a zefektivnil.

V červenobílém dresu mu statistici ve 111 soutěžních zápasech napočítali celkem 25 branek a 28 gólových přihrávek.