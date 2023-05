Jindřišek pokořil bájného Bicana

Před měsícem leštil certifikát nejstaršího střelce jablonecký záložník Tomáš Hübschman, když se trefil do sítě Slovácka ve věku 41 let a 213 dnů. Překonal bývalého rekordmana v této kategorii Pavla Zavadila, ovšem s jednou připomínkou: překonal primát v samostatné české lize, tedy od rozpadu federální soutěže v roce 1992.

Jestliže Jindřiškovy sportovní vlastnosti jsou všeobecně uznávané, lidské jsou až opěvované. Kdo ho více zná, nenachází nic, co by se mu dalo vytknout. Skoro je to až podezřelé. „Úplně mi naskakuje husí kůže, když se bavíme o Pepovi,“ netají citové rozechvění Milan Fukal, bývalý český reprezentant, rovněž jablonecký odchovanec. „Vstřelit gól ve 42 letech a překonat legendárního Josefa Bicana, to je něco,“ skládá kolegovi hold.