Legenda Interu Milán potopila Viktorii, ale žižkovskou

Na počátku července 1946 uprchl na vojenském náklaďáku ilegálně do Bratislavy, kde ho dostihla nabídka žižkovské Viktorie. Do Prahy přijel bez jakýchkoliv dokumentů – „ztratily se ve válce“. Obstaral si aspoň dobrozdání o své identitě z Berehova, kde se jeho rodiče mezitím usadili po odchodu z Budapešti.

V Praze však za nějaký čas dostal echo, že se o něj zajímají rusky hovořící chlapíci. V té době se běžně stávalo, že sovětští občané – a jeho rodina pocházela z Podkarpatské Rusi – beze stopy zmizeli a končili v lepším případě v sibiřském gulagu. Rychle proto sbalil kufry a vyrazil přes Rakousko do vysněné země, do Francie, kde se ostatně další shodou okolností narodil.

Za jeho angažmá totiž vynaložil nemalé finanční prostředky, které pak při činnosti chyběly. „Něrš se sice z Francie ozval a slíbil, že všechno z dalšího angažmá dá do pořádku a splatí, ale to se nestalo,“ líčí historik Miloslav Jenšík. Klub se potýkal s insolventností. „Neměl na výplaty,“ odkrývá těžkou situaci Jenšík. Někteří hráči proto odešli, výsledkem byl sestup z nejvyšší soutěže.

Rodiče, otec Rusín a matka rodačka z maďarského města Ózd, se vydali za prací do Francie, kde otec získal práci jako horník v pověstných lotrinských uhelných dolech. Rodina se ovšem vrátila v roce 1930 do Budapešti, kde začal s fotbalem jako desetiletý spolu s mladším bratrem Ferencem v klubu Zugloi.

Po anexi Srbska vojsky tzv. Osy v dubnu 1941, kdy vlastně vstoupila Jugoslávie do války, se objevil v srbském druholigovém Vasutas Szabadka (ŽAK Subotica), kde vydržel až do poloviny roku 1944. Pak se vrátil domů, oblékal dres několika klubů a také nakoukl do maďarské reprezentace.