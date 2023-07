Messi v Miami. Dopadne jako Zlatan, špatné věci z Evropy nezažije

Nabídek na pokračování v kariéře měl Lionel Messi víc. Hodně se spekulovalo, že se vrátí do Barcelony, kde prožil nejkrásnějších a nejúspěšnějších 20 let své kariéry (2001–2021). Probíralo se, že by se konečně mohl vydat domů a obohatit rosarijský klub Newell’s Old Boys, kde začínal.

Obrovské peníze se valily ze Saúdské Arábie. Nejvíce o něj usiloval Al Hilál.

Messi se však upsal Interu Miami. Nijak příliš známému účastníku americké fotbalové soutěže MLS (Major League Soccer) založenému v roce 2018, bez větších tradic a úspěchů.

Šokoval tím celý svět.

Výzva, která není o penězích

Král Messi do průměrného amerického klubu. To přece nedává smysl. „Já tomu rozumím,“ prohlašuje Zdeněk Sivek, uznávaný český trenér a metodik, jenž z pověření FIFA vede odborné stáže po celém světě. I ve Spojených státech amerických, především v Kalifornii.

Dovede tak pochopit, jak Messi uvažoval. „Já si myslím, že u něj nastalo jakési vyhoření,“ předkládá svůj názor Sivek. „Vyhrál už všechno, co mohl. Je mistrem světa, jihoamerického kontinentu, dobyl španělské tituly, francouzské, má sedm Zlatých míčů,“ vypočítává. „Už nechtěl snášet ten obrovský tlak,“ upozorňuje.

Ale srdce sportovce v něm nepřestalo tlouci. „Chtěl však jít někam, kde to má smysl. Do kvalitní fotbalové soutěže, kde může pomoci něčemu novému, kde může něčeho sportovně dosáhnout,“ probírá Sivek. „Kdyby mu šlo jen o peníze, vzal by nabídku ze Saúdské Arábie,“ uzavírá český světoběžník.

Před kapitánem mistrů světa leží tedy nová výzva. „Kolega Gary Ireland, který pochází z Floridy, mě ubezpečil, že ambice Interu jsou veliké, a to Messiho určitě láká,“ sděluje Sivek.

Miláček fanoušků

Za výbornou volbu považuje Messiho přestup do Miami i Zdeněk Ondrášek, bývalý český reprezentant, jenž poznal americkou soutěž v dresu FC Dallas (stát Texas) v ročníku 2019/2020. Tedy v době, kdy byl Inter Miami založen.

„Bude tam šťastný,“ prorokuje argentinskému kolegovi. „Stane se hvězdou soutěže, fanoušci půjdou za ním, budou ho milovat,“ probírá. „A nejen Miami, ale i ostatních klubů. Bude zbožňovaný,“ předvídá. „V Evropě si užil i dost nevole, to se mu v MLS nestane,“ naráží na vypjatou až nepřátelskou atmosféru při soubojích s Realem Madrid ve slavném El Clássico.

I on je přesvědčen, že nešlo Messimu o peníze. „Hlavně si přeje, aby jeho rodina žila v bezpečí,“ poodhaluje záměry argentinského legionáře. „A to se mu splní,“ naznačuje se znalostí věci.

Soukromý život si zařídí Messi podle svých představ, sportovní bude rovněž bohatý. „Podmaní si celou ligu, stejně jako za mého působení Zlatan Ibrahimovic v Los Angeles Galaxy,“ soudí Ondrášek. „Stadiony budou vyprodané,“ nepochybuje.

Podpora konkurentů

Amerika je země netušených možností, pro Evropany často nepochopitelných. Na vzniku (obnově) floridského klubu se totiž finančně podílely i ostatní kluby nejvyšší fotbalové soutěže, tedy konkurenti v boji o sportovní pocty. „MLS má zvláštní fond, do kterého kluby přispívají, slouží k tomu, aby se liga zkvalitňovala,“ vysvětluje Sivek. „Když došlo ke shodě, že bude prospěšné mít zástupce na Floridě, byly z něj poskytnuty prostředky,“ odhaluje další zdroj financí.

Tak to i probíhalo. V listopadu 2012 komisař americké fotbalové ligy Don Garber potvrdil zájem o rozšíření soutěže o Miami poté, co se místní tým Miami Fusion v roce 2001 rozpadl. Když anglický legendární reprezentant David Beckham v roce 2007 přestoupil do MLS, dostal nabídku v hodnotě 25 milionů dolarů (asi 550 milionů korun) na vlastnictví týmu, který by mohl ligu rozšířit.

Když v dubnu 2013 Beckham ukončil hráčskou kariéru, jeho právníci vedli diskuze s vedením ligy ohledně umístění nového týmu. Ve stejném roce další investoři, včetně italského finančníka Alessandra Butiniho a majitele týmu amerického fotbalu Miami Dolphins Stephena M. Rosse, vyjádřili zájem vlastnit tým MLS v Miami.

V prosinci 2013 komisař MLS Garber označil Beckhama a Simona Fullera, britského podnikatele, za potenciální vlastníky miamského týmu. Vedení ligy oznámilo, že Miami Beckham United, investiční skupina vedená Beckhamem, Fullerem a Marcelem Claurem, americko-bolivijským podnikatelem, bude vlastníkem nového týmu.

Při oficiálním vzniku klubu v roce 2019 do něj vložil i investice a stal se spolumajitelem americký byznysmen Jorge Mas, rodák z Miami s kubánskými kořeny, zakladatel společnosti Cuban American National Foundadion, která podporuje odpůrce režimu na Kubě. Ten je zároveň i bossem španělského klubu Real Zaragoza.

Za Messiho přestupem do USA stojí i Beckham. „Beckham a Miami, to je krásná kombinace,“ přímo se zasní Ondrášek.

Vítaný trenér Mariano

Pro Messiho je navíc přepychové, že mužstvo převzal v roli trenéra jeho krajan Gerardo Martino, poznali se už v Barceloně, kde mužstvo dobylo mnoho trofejí a dosáhlo mnoha úspěchů. „To je pro něj jistě příznivá zpráva,“ uznává Sivek. „Bude se cítit mnohem klidněji,“ připomíná.

Inter Miami FC Založen : 29. ledna 2018

Stadion : DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, kapacita 18 tisíc míst

Klubové barvy : růžová, černá

Přezdívka : The Herons (volavky)

Majitelé: David Beckham, Jorge Mas

Prezident : David Beckham

Trenér : Gerardo Martino (Argentina)

Zajímaví hráči : Lionel Messi (Argentina), Leonardo Campana (Ekvádor), Rodolfo Pizarro (Mexiko), Serhij Kryvcov (Ukrajina), DeAndre Yedlin (USA), Nick Marsman (Nizozemsko), Corentin Jean (Francie), Dixon Arroyo (Ekvádor).

Spolupráce se předpokládá bezkonfliktní. „Martina osobně sice neznám, ale myslím si, že dá Messimu volnost, kterou on potřebuje,“ probírá Ondrášek. „Mužstvo pojede podle něj,“ má jasno útočník Dynama České Budějovice.

Vstřícná Florida

Florida je státem USA, poloostrovem ležícím na jižním a východním pobřeží. Osidlovali ji Španělé, o čemž svědčí název – La Florida, země květů. Vlastnili ji až do roku 1821, kdy ji americká vláda odkoupila za přibližně pět milionů dolarů, čím splatila dluhy, které Španělsko nakupilo za služby nových osadníků. V roce 1845 se stala Florida 27. státem USA.

Ke španělské kultuře a jazyku má však pořád blízko. Když Evropan přilétne na letiště v Miami a je podroben na letišti rozhovoru s imigračním úředníkem o tom, jaký je cíl jeho cesty, vyplatí se přejít do španělštiny, hned je „výslech“ snesitelnější. Ostatně každý druhý státní zaměstnanec u okénka se jmenuje García či Gonzáles.

A to je pro Messiho, který nikdy ani při největších slavnostech, kdy byl dekorován nejvyššími poctami, nemluvil anglicky, jistě příjemné. „Nemyslím si, že by to hrálo nějakou roli v jeho rozhodování,“ odmítá Sivek tuto okolnost považovat za podstatnou. „Messi seděl v šatně s hráči všech národů, umí se přizpůsobit,“ zdůrazňuje.

Ale v osobním životě, v běžné komunikaci to může být pro něho dosti příjemné, že může mluvit mateřštinou.