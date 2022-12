Francie rozmetává předsudky. A chce obhájit titul

Francie svým jasným postupem ze základní skupiny poničila dva předsudky, které formovaly výsledky na předchozích šampionátech. Zrušila pomalu bobtnající pravidlo, že obhájce neprojde do vyřazovací části.

To se naposledy podařilo mistrům světa Brazílii na MS 2006 v Německu, později Italové (2010), Španělé (2014) a Němci (2018) pohořeli. Francie úskalí prokletí zvládla.

A hlavně konečně rozmetala vlastní neblahý osud. Kdykoli totiž brala v historii medaili, na další světový šampionát buď vůbec nepostoupila, nebo se vracela s ostudou.

V Kataru se nic takového nestalo, naopak živí naději, že držitel titulu trofej obhájí, což se stalo dosud jen dvakrát – Itálie 1934 a 1938, Brazílie 1958 a 1962. Čekají ji však rozhodující duely – vyřazovací část.

Bez Zlatého míče a dvou štítů

Přitom přijela Francie na šampionát bez některých tradičních opor, a trhliny to byly opravdu citelné. Především pro zdravotní potíže chybí nejlepší hráč světa, držitel Zlatého míče útočník Karim Benzema. „To je vynikající fotbalista, velká osobnost,“ potvrzuje vicemistr Evropy Vladimír Šmicer, jenž poznal francouzský fotbal během angažmá v Racingu Lens (1996–1999) a Girondins Bordeaux (2005–2007).

Nahradit nejlepšího vlastně nejde, ale dá se hodně udělat, aby ztráta nebyla tak citelná. „Francie má obrovský výběr vynikajících fotbalistů, poradí si,“ soudí další stříbrný medailista z EURA 1996 Václav Němeček, jenž hrál za FC Toulouse (1992–1995). „Především útočných typů má dostatek,“ dodává.

Bývalý kolega z české reprezentace s ním souhlasí. „Olivier Giroud byl připraven na roli náhradníka, úlohy člena základní sestavy se zhostí v pohodě,“ připomíná Šmicer střelce dvou gólů v úvodním střetnutí proti Austrálii. „A v kádru jsou další schopní útočníci,“ potvrzuje.

Jako mnohem závažnější se jeví absence defenzivních záložníků, kteří drželi mužstvo před čtyřmi lety. Do Kataru nepřijeli N’Golo Kanté a Paul Pogba. „Kanté je problém,“ přikyvuje Němeček. Pogba už taková ztráta pro něj není. „Já ho nepovažuju za někoho, kdo by měl mužstvo táhnout, nikdy nebyl můj favorit,“ nevidí v problémovém hráči vysokou hodnotu. „Podle mého je to hvězda internetu,“ poukazuje na jeho věčné mimofotbalové aférky.

Stejného názoru je Pascal Ferré, šéfredaktor týdeníku France Football. „Pogba už není tou osobností z mistrovství 2018 v Rusku,“ upozorňuje. „Zůstane po něm sice v sestavě díra, ale tu může zacelit Aurélien Tchouaméni,“ věří dvaadvacetiletému talentu z Realu Madrid. „Pogba týmu neschází,“ uzavírá tento problém Němeček.

Navíc se do reprezentace vrátil Adrien Rabiot, který před čtyřmi lety odmítl nominaci, neboť necítil jistotu, že bude hrát v základní sestavě. „Rabiotovi se to rozleželo v hlavě, dobře si uvědomuje, že přišel o titul mistra světa. A chce si to vynahradit,“ říká Němeček. „A je nyní skvělý,“ zdůrazňuje. „Francouzi mají na výběr velkou kvalitu,“ opakuje Šmicer.

Vynikající Mbappé a další

Pozornost se nejvíce upíná na útočníka Kyliana Mbappého. Před čtyřmi lety v Rusku byl velká naděje, nyní hodlá převzít označení nejlepšího fotbalisty planety. „Už jím je,“ praví Šmicer. „Pořád se mluví o Messim a Ronaldovi, kdybych já si měl vybrat toho nejlepšího, tak je to jednoznačně Mbappé,“ chválí rychlého útočníka, který už vstřelil v Kataru tři góly.

Není ovšem v mužstvu sám. Nejlepší střelec zlatého týmu z Ruska Antoine Griezmann se šesti góly se opět převtělil do role dispečera, kdy pod hrotem rozděluje míče. „Tahle pozice mu naprosto sedí,“ hodnotí Němeček. „Výborně čte hru, má vynikající techniku, usměrňuje ostatní,“ vypočítává jeho přednosti. „V Barceloně se trápil, protože se musel přizpůsobovat Messimu, nezapadl tam,“ připomíná Griezmannovo nevydařené angažmá. „Ve francouzském týmu se jede podle něj,“ rozebírá Němeček.

Do vynikající formy se dostal Ousmane Dembélé. „Už se zklidnil a je to na něm znát,“ nachází Němeček příčinu předchozích nevyrovnaných výkonů.

Dosti výrazně se změnila mistrovská obranná řada, pro zranění chybějí Samuel Umtiti a Presnel Kimpembe, v úvodním střetnutí proti Austrálii si ho přivodil Lucas Hernandez, pozvolna se dává do pořádku Rapfaël Varane. „Ale opět se projevuje široký kádr,“ upozorňuje Šmicer. „Odpovědnost přebírají mladí jako Dayot Upamecano a Ibrahima Konaté,“ hledí na novou stoperskou dvojici, která drží střed obrany. „Francie se dovede dobře okysličit,“ dokládá další přednost. „Mládí je do zkušenosti dobře nasazené,“ přitakává Němeček.

Chemie uvnitř mužstva

Právě však množství výrazných individualit může způsobovat potíže, o čemž se ostatně Francouzi přesvědčili při ostudných vystoupeních na šampionátech v roce 2002 v Asii a 2010 v Africe, kdy z pozice vítěze a finalisty naprosto selhali. Rozhádali se mezi sebou.

„Pracovat s takovými hvězdami není jednoduché,“ uvědomuje si Šmicer. „Jsou to velké sebevědomé individuality, navíc jsou Francouzi dost náchylní na jakýkoli náznak nespravedlnosti,“ líčí povahové rysy světových šampionů. „Jsou si vědomí svých kvalit a dávají to najevo. Ovšem v dobrém slova smyslu,“ připojuje postřeh Němeček.

Udržet takový soubor je velmi složité. „Trenér Deschamps a vlastně celý tým okolo mužstva to umí,“ připomíná Němeček. „Je obdivuhodné, jak pracuje s hráči, kteří mají trochu problematickou povahu,“ vnořuje se do šatny francouzského týmu.

Očekávalo se, že Francie na loňském mistrovství Evropy každého převálcuje, že její silný tým z Ruska 2018 bude ještě lepší. Vypadla však ve čtvrtfinále se Švýcarskem na střely ze značky pokutového kopu, když zaváhal jediný Mbappé…„Právě tam postrádali vnitřní atmosféru, chyběla soudržnost,“ říká Němeček.

Francie po medailových umístěních 1958 Švédsko – 3. místo x 1962 Chile – nekvalifikovala se 1986 Mexiko – 3. místo x 1990 Itálie – nekvalifikovala se 1998 Francie – mistr x 2002 Jižní Korea a Japonsko – základní supina 2006 Německo – 2. místo x 2010 Jižní Afrika – základní skupina 2018 Rusko – mistr x 2022 Katar ?

Přitom se do týmu vrátil Benzema, který byl na několik let z reprezentace vyřazený za vydírání spoluhráče Valbueny. „Vztahy v týmu s Benzemou jsou jiné,“ naznačuje francouzský novinář Guillaume Narguet, že právě Zlatý míč je závadovou osobou. „Já si to nemyslím, i když se to říkalo,“ odmítá toto nařčení Němeček. „Ale nesedím s nimi v šatně,“ připouští, že nemá poznatky z první ruky.

Každopádně pohoda je důležitá. „Největším nepřítelem Francouzů jsou si oni sami,“ vystihuje Šmicer.

Touha po obhajobě titulu

V osmifinále se proti Francii postaví Polsko, což by na základě dosavadních výsledků a předvedených výkonů obou týmů neměla být pro tým galského kohouta nepřekonatelná překážka. Ale ve fotbale se může přihodit cokoli.

Francie však cílí mnohem výš. Už se jí podařilo rozmetat několik předsudků, tak by mohla dokázat i obhájit titul.