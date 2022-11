Neymar, brazilský zázrak i simulant, který nemá štěstí na šampionáty

Neymar Junior, jeden z nejlepších a nejtalentovanějších fotbalistů světa se hned v prvním utkání Brazílie se Srbskem zranil a není jisté, zda ještě do šampionátu nastoupí.

Přesně se jmenuje Neymar da Silva Santos Júnior. Da Silva po linii matky, Santos po otci. A Júnior proto, že i jeho otec se jmenuje Neymar. Takhle to je v Brazílii zvykem. Podobně jako si muži v anglosaském světě přidávají za jméno zkratku Jr.

Dvakrát, v letech 2011–12, byl vyhlášen jihoamerickým fotbalistou roku. Brzy odešel do Evropy. Jako součást smrtícího útočného tria Barcelony s Lionelem Messim a Luisem Suárezem, přezdívané MSN, vyhrál La Ligu, Copa del Rey a Ligu mistrů UEFA. V sezóně 2015–16 pak dosáhl domácího double.

V roce 2017 přestoupil do PSG za 222 milionů eur, což z něj udělalo nejdražšího hráče všech dob. Ve Francii vyhrál čtyři ligové tituly a v debutové sezóně byl zvolen ligovým hráčem roku. Pařížský klub dovedl k historicky prvnímu finále Ligy mistrů.

I mimo hřiště patří mezi nejvýraznější světové sportovce, zejména k těm, kteří umějí své jméno dokonale prodat. SportsPro ho v letech 2012 a 2013 označilo za nejprodávanějšího sportovce planety a ESPN za čtvrtého nejslavnějšího sportovce světa roku 2016. Za rok na to ho časopis Time zařadil dokonce do každoročního seznamu mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Jednu dobu byl podle Forbesu třetím nejlépe placeným sportovcem planety, teď se „propadl“ na místo čtvrté.

Jako každou slavnou osobnost ho provázejí i různé mýty a fámy. Třeba, že se narodil v brazilské favele. Zní to hezky „miliardář z favely“. Ale zklameme vás. Neymar pochází z chudších poměrů jako většina Brazilců, narodil se však v Mogi das Cruzes, jakémsi satelitu megapole São Paulo. Žádná favela.

V roce 2003 se rodina přestěhovala k moři do města Santos, kde je nejen největší kontejnerový přístav Brazílie, ale hlavně slavný fotbalový tým FC Santos. Právě k němu se mladý Neymar připojil a tam si vysloužil první ostruhy.

Dařilo se mu, neustále stoupal vzhůru, což pomáhalo finančně celé rodině. V 15 vydělával Neymar 10 000 brazilských realů měsíčně (dnes by to bylo 43 000 korun), v 16 letech už 125 000 (přes půl milionu korun). Brzy otec koupil první nemovitost, dům hned vedle Vila Belmiro, slavného domácího stadionu. Jeho syn mezitím v pouhých 17 podepsal první plně profesionální smlouvu, postoupil do A týmu Santosu a začali se mu hlásit sponzoři.