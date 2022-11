Příběh otce a syna. Jeden je prezidentem, druhý v dresu USA střílí góly

Ve 36. minutě si v úvodním utkání skupiny B katarského šampionátu s Walesem americký útočník Timothy Weah zaběhl za obranu soupeře, našlo ho přesné vysunutí od spoluhráče a pohotovou střelou nedal brankáři šanci. „Christian (Pulisic) mi to krásně dal, nebylo těžké to proměnit,“ ocenil kolegův přínos na trefě, která přinesla týmu vedení.

Začátkem měsíce poslal prezident Libérie dopis senátu, ve kterém informoval o svých cestovních plánech. Oznámil, že od 15. do 23. listopadu po oficiálních cestách do Maroka, Egypta a Francie se zúčastní mistrovství světa ve fotbale v Kataru.

Když Weah ve dvaadvaceti letech přestoupil do Francie a časem získal i její občanství, nemohl podle reglementu FIFA už za jinou zemi nastoupit. „Je to jeden z nesplněných snů,“ přiznal, jak po atmosféře mistrovství světa nesmírně toužil. Nedosáhl na něj. Naplnil ho až jeho syn.

Ač to zní neuvěřitelně, na hřišti se jako spoluhráči spolu setkali, přestože je dělí od sebe 34 let. George se v září 2018 ve věku 51 let překvapivě objevil v exhibičním zápase proti Nigérii. Rok poté, co byl zvolen prezidentem Libérie.