Ostuda i na hřišti. Katar je nejhorší hostitel v historii

A doložil jen to, co si myslí mnoho fanoušků. Katar si premiérovou účast vydobyl jen tím, že mu byl šampionát přidělen.

Doma tedy zůstalo dvacet výběrů, které dosahují lepších výsledků než Katar. Ozdobou turnaje by byl jistě evropský šampion Itálie (6. místo), nebo jihoamerická Kolumbie (17), mnohem výše stojí i Česko (35). „Je to nespravedlivé, ale nedá se nic dělat,“ smiřuje se s tímto faktem Novotný.

Uspěl by Katar? „Tvrdím, že Emiráty mají lepší tým,“ prohlašuje zkušený český trenér Ivan Hašek, který při závěrečné kvalifikaci seděl na lavičce Libanonu. Svůj tým by na šampionát netlačil. „Katar je na tom výkonnostně líp,“ přiznává. „I když v kvalifikaci se může přihodit ledacos, záleží na momentálním rozpoložení i vývoji utkání,“ zná zrádnost rozhodujících duelů.

Mistr české ligy v dresu Sparty i Slavie si vzpomíná na horko, které v listopadu v Kataru panovalo. Tedy v době, kdy se hraje šampionát. „Dovedu si přestavit, co nyní hráči prožívají,“ rychle se vciťuje do jejich kůže.

Ale neprojevilo se to. „Hodně mě zklamali,“ hodnotí Hušbauer vystoupení domácího týmu. „Na hráče byl však vyvíjen velký psychický tlak, nezvládli ho,“ posuzuje na základě vlastních bohatých zkušeností. „Bylo to v hlavě,“ téměř omlouvá vetchý výkon domácího výběru.

I on se domnívá, že se mohly na mistrovství představit lepší týmy. „Líto je mi Itálie, ta by ukázala hodně zajímavých hráčů,“ poukazuje na nepřítomnost mistrů Evropy. „Katar se dostal mezi elitu, protože je pořadatelem, ale to je rozhodnutí vedení FIFA,“ připomíná, že přidělení šampionátu do malé arabské země neslo s sebou i tuto skutečnost.