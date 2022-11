Leť, ptáku, leť. Richarlison, kanárek i kohout v jednom, nabídl gól roku

Po Romáriovi či Bebetovi přišel Ronaldo, Rivaldo, pak třeba Ronaldinho. A po něm zase Neymar. A ač by to ještě před pár hodinami čekal málokdo, bude-li útočník Richarlison na šampionátu v Kataru pokračovat tak, jako ve svém střeleckém představení proti Srbsku, ve kterém zaznamenal obě branky vítězů, může do této galerie zbožštělých vstoupit také. Ideálně coby mistr světa, jak by si jistě celá Brazílie přála. Ale k tomu je ještě daleko.