Ronaldo má nový džob. Hvězda bez angažmá na lovu speciálního rekordu

Pozornost na sebe přitahoval vždycky, to pro něj není nic nového. Dnes bude ale Cristiano Ronaldo podle všeho nejsledovanějším mužem světa. Samozřejmě za podmínky, že v portugalském dresu na MS v Kataru proti Ghaně (on-line) nastoupí.

Prožil už mnohé, ale když seděl na střídačce Manchesteru United, aniž by si byl vědom nějakých zdravotních obtíží, byla to pro něj zcela nová zkušenost. Roli náhradníka neakceptoval, v nevšedně ostrém mediálním vystoupení se vyznal ze svých traumat a zklamání, otevřeně mimo jiné řekl, že Erika ten Haga, trenéra Manchesteru United, nerespektuje, protože z jeho strany necítí respekt. A most, který ho až dosud s United spojoval, tím spálil na uhel.

Klub dlouho neváhal, smlouva byla po dohodě obou znesvářených stran rozvázána s okamžitou platností. Sedmatřicetiletý Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších hráčů historie světového fotbalu, se tak ocitl bez angažmá. A to se hráči jeho formátu nejspíš ještě nestalo, aby se na světovém šampionátu představil s přídomkem „bez klubové příslušnosti“.

Může se dokonce stát, že tuhle prázdnou kolonku už Ronaldo ani nikdy vyplňovat nebude. Vyhlásil totiž, že pokud s Portugalskem MS 2022 vyhraje, kariéru ukončí. V opačném případě by v ní ještě rád dvě nebo tři sezony pokračoval. Je otázkou, kde by to mělo být. Ronaldovy představy jsou podle všeho i nadále maximalistické. I způsob, jakým se na MS odprezentuje, pochopitelně v případných námluvách svou roli sehraje.

Co může Ronaldo nabídnout? Vizitku jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob, pilného sběratele všemožných střeleckých rekordů, držitele mnoha ocenění.

Zároveň ale případní zájemci o jeho služby budou muset vzít v potaz, že si Cristiano Ronaldo při pohledu do zrcadla sám sebe zbožštil. A neakceptuje poptávku progresivních trendů světového fotbalu, aby se i hvězdní ofenzivní hráči zapojovali do týmových součinností při práci v defenzivě.

V Manchesteru United se mu stalo, že přínos, spočívající v jeho mimořádném citu pro vytváření a precizní realizaci gólových příležitostí, přestal převažovat nad negativy, která s sebou nesla skutečnost, že nebránil a neakceptoval týmovou strategii, čímž ji znehodnocoval a rozbíjel.

Cítil se zrazený

Logicky to vedlo ke konfliktu, trenér ten Hag ho začal stavět jen do některých zápasů. A k nepříčetnosti Ronalda dohnal, když ho proti Tottenhamu postavil jen na poslední tři minuty utkání. Jak se posléze Ronaldo svěřil v třeskutém rozhovoru s Piersem Morganem, právě tahle chvíle s ním zatřásla obzvlášť.

„V Manchesteru United jsem se cítil zrazený,“ prohlásil. Znectil ten Haga i jeho předchůdce Ralfa Rangnicka, o němž prý předtím jako o trenérovi nikdy neslyšel. O zázemí United pak řekl, že se nezměnilo od doby, kdy se ještě v éře Alexe Fergusona rozloučil s Manchesterem poprvé a zamířil jako tehdy nejdražší hráč světa do Realu Madrid.

Loňská myšlenka Portugalcova návratu na Old Trafford se nakonec neukázala jako šťastná. Angažmá, s nímž nebyly spokojeny obě strany, netrvalo ani rok a půl. Smlouva byla v úterý s okamžitou platností ukončena, Ronaldo už od United nedostane ani cent.

Tato skutečnost ho tak úplně trápit nemusí, v kariéře už vydělal samotným fotbalem, ale i na bázi spolupráce se sponzory více než miliardu dolarů. Ronaldo ale určitě cítí, že jeho renomé utrpělo šrámy, dozajista by určitě rád obnovil obraz fotbalového boha, kterým se ostatně podle všech známek cítí být.

Je otázkou, jak se to do jeho výkonů a do atmosféry uvnitř portugalského národního týmu na MS v Kataru promítne. Už jen fakt, že Ronaldo coby kapitán mužstva nedorazil před duelem s Ghanou na předzápasovou tiskovou konferenci, svědčí o tom, že věci se prostě vzhledem k situaci dějí jinak než obvykle. A ačkoli se Bruno Fernandes, jenž přišel na setkání s novináři místo CR7, snažil sebevíc zdůrazňovat, jak se šrumec kolem jeho slavného spoluhráče týmu nijak nedotýká, z podstaty věci to tak asi úplně pravda být ani nemůže.

Jisté je, že ve fotbale leží pravda vždycky na hřišti. A na něm už Cristiano Ronaldo dokázal velké věci. Na jednu speciální má ovšem ještě spadeno.

Gól i na desátém turnaji v řadě?

Když se mu podařilo skórovat na turnaji Euro 2020, jenž se však kvůli covidu konal až loni, vyrovnal tím rekord, který do té doby držel Asamoah Gyan. Legenda ghanského fotbalu totiž jako první dokázala skórovat na devíti velkých turnajích v řadě, v jeho případě na MS a afrických šampionátech, a to v letech 2006–2017.

Ronaldo loni svým gólem do maďarské sítě v Budapešti tento kousek napodobil. Ve své dlouhé úspěšné kariéře dokázal postupně skórovat na všech Eurech a mistrovstvích světa počínaje evropským šampionátem u něj doma v Portugalsku v roce 2004.

Ať už bude Asamoah Gyan kdekoli, na tribuně stadionu v Kataru, nebo doma v Ghaně, takřka jisté je, že zápas svých krajanů právě proti Ronaldovi a Portugalsku si asi nenechá ujít. Sám už ve 37 letech mezinárodní kariéru ukončil, loni ještě v domácí soutěži nastupoval za Legon Cities. A třeba bude zápas sledovat i ve společnosti svého o pět let staršího bratra Baffoura Gyana, který kdysi kopal i českou ligu za Slovan Liberec.

Ve hře dnes bude mnohé, včetně zmíněného rekordu. Pokud Ronaldo zaznamená v Kataru branku, zapíše se tak do střelecké listiny desátého velkého turnaje. A tím by se v čele tohoto opravdu speciálního žebříčku osamostatnil. Dost možná navždycky.

Sám a osiřelý se svým způsobem ocitl i po rozpadu svého fotbalového svazku s Manchesterem United. Záleží teď především na Cristianu Ronaldovi samotném, jestli na reprezentační i klubové úrovni ještě znovu zazáří, a obnoví tak v sobě vnitřní klid a harmonii. Dokázal už mnohé, víc než takřka všichni ostatní. On sám je ale přesvědčen, že ještě ani zdaleka neřekl své poslední slovo.

S velkým zájmem ho teď bude sledovat doslova celý fotbalový svět.