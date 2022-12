Selhání Argentiny změnilo chování sázkařů, na výhře Japonska brali miliony

Překvapení v Kataru nahrávají obecně kancelářím, ale je vidět jasný trend. Sázkaři dokázali reagovat na fakt, že MS přináší překvapení. „Na Španělsko bylo u nás sice stále velké procento vkladů – asi 90%, ale sázkaři se prostě z vývoje šampionátu poučili. Normálně by bylo na Španělsko o hodně víc než 90 %,“ uvedl Šrain z Fortuny.

Lidé podle něj začali improvizovat a nebojí se vsadit na outsidera. „Mám tu tiket na výhru Japonska, když byl kurz 8,6 ku 1. Dotyčný vsadil 252 000 korun a vyhrál 2 169 200 korun. Druhý sázející vsadil 80 000 korun o poločase, kdy byl kurz 34 na Japonsko (to ještě vedlo Španělsko) a nakonec vyhrál 2 720 000 korun. Takže oproti Argentině už lidé sází na překvapení víc,“ dodává Šrain.

Podle mluvčího Fortuny jsou nyní zajímavé i sázky na to, zda padne branka v nějakém časovém rozmezí. Sázkaře to baví o to víc, že rozhodčí dnes nastavují na koncích zápasů mnohem víc času než dřív.