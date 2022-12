Modrić chce přivézt pohár pro dědu Luku. Zabili ho za války

Finále letošního mistrovství světa ve fotbale v Kataru připadá na neděli 18. prosince. Pro kapitána chorvatské reprezentace Luku Modriće jde o velice citlivé až choulostivé datum. V roce 1991, kdy mu bylo šest let, mu totiž v balkánské válce zabili srbští ozbrojenci dědu, k němuž měl velice vřelý vztah.

Jmenuje se Luka po něm – otec je Stipe – a kdykoli přijde řeč na jeho dětství, které zasáhlo válečné běsnění plné nechutných zvěrstev, vždy si dědu připomene. V kamenném domku ve vesničce Kvartirić na úpatí pohoří Velebit trávil u prarodičů hodně času. „Byly to šťastné chvíle malého kluka, které jsme s dědečkem trávili hraním a povídáním, pociťoval jsem jeho srdečnost, vřelost a trpělivost, s jakou mi předával své zkušenosti,“ vzpomínal na něj. Naučil ho mnohé, chápat svět, nacházet v lidech i dobro.

Když ho zabili, v dětské duši se rozestřelo prázdno. „Všichni brečeli a já nedokázal pochopit, že dědeček už není. Ptával jsem se sám sebe, jestli ti, co to udělali a donutili nás utéct z domova, můžou být vůbec nazýváni lidmi,“ nemohl se dlouho ze ztrátou milované osoby vyrovnat.

Bestiální průběh válečného konfliktu mezi národy bývalé Jugoslávie na začátku 90. let minulého století se mladému Modrićovi vryl hluboko pod kůži. Poznamenal ho na celý život. A vztah k bývalým sousedům a spoluobčanům Srbům byl tím dlouho poznamenaný.

Když před čtyřmi lety na šampionátu v Rusku táhl spoluhráče až do finálového duelu s Francií, nesly se po každém vítězství v šatně chorvatského týmu vítězné chorály. Mezi nimi i písně připomínající hnutí Ustaša, jehož nacionalističtí přívrženci se za druhé světové války dopustili mnoha krvavých válečných zločinů proti lidskosti.

Chorvaté se obezřetně do těchto půtek zatáhnout nedali. Souboj si nepřáli. Vyvolal by zbytečné napětí a dusno, jitřily by se staré rány. „Soustředíme se na fotbal,“ vyzval spoluhráče kapitán Modrić, aby se věnovali svému poslání.