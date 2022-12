Ve stínu Lionela Messiho. Argentina má svého pavouka, jmenuje se Álvarez

Jak pokračovala jeho fotbalová kariéra, šla s ním. Až celý argentinský národ věděl, kdo je ten pavouk, pro jeho menší vzrůst (170 centimetrů) spíše pavouček. Vypovídala o jeho fotbalových dovednostech udržet míč na noze i v nejsložitějších situacích. To ostatně předvedl v semifinále proti Chorvatsku, kterému vstřelil dva góly.

Nyní už celý fotbalový svět ví, kdo je to Julián Álvarez. A zvěděl, že balon nalepený u nohy nemá jen kapitán Lionel Messi.

Jeho první trenér Rafael Varas, který byl ve dne doručovatelem a v noci vedl hráče, byl okamžitě uchvácen Álvarézovým zvláštním talentem. „Julián byl vždy vynikající na míči. Nyní je stejný, jako když jsem ho vedl, ale tehdy v menší podobě,“ řekl Varas před šampionátem v Kataru. „Vzpomínám si na gól, který vstřelil, když mu bylo osm nebo devět let. Obešel čtyři nebo pět soupeřů a skóroval,“ vytáhl konkrétní příběh. „Tehdy jsem si uvědomil, že mám v týmu výjimečný typ hráče, který by mohl být světovou hvězdou,“ přiznal.

Na Álvarezově růstu si nepřisvojoval velkou zásluhu. „Nebyl jsem jeho učitel. Jak můžete něco naučit hráče, jako je Julián? Můžete mu jen poradit,“ zdůraznil. „Je to velmi klidný člověk, velmi zodpovědný a soustředěný. Hrát fotbal pro něj bylo vždy přirozené,“ vypíchl Varas i jeho lidské vlastnosti.

Velkým posunem byl přestup do klubu z hlavního města Buenos Aires slavného River Plate, za nějž se poprvé představil v říjnu 2018, a navlékl si ikonický dres s číslem devět. Přivítal ho trenér Marcelo Gallardo, jedna z kultovních osobností argentinského fotbalu. „Je to hráč, kterého by chtěl trénovat každý trenér,“ prohlásil účastník mistrovství světa 1998 ve Francii.