Muž, který dokázal, jak výhodné je být levák

V červnu oslavil už šestašedesáté narozeniny, ale když může a zdravotní stav mu to dovolí, nazuje Petr Němec kopačky a vyběhne na trávník. Nejčastěji za starou gardu Teplic, kde ostravský rodák končil bohatou hráčskou kariéru a našel i rodinné zázemí. „Nohy mi ale už tolik neslouží, moc běhavý nejsem,“ omlouvá se za své výkony. „Hlava by všechno zvládla, ale nohy ne,“ přiznává důvody.

Nezkoumá, kde se kvalita v levé noze našla, odmítá jen, že by byla výsledkem úporného ronaldovského tréninku. „Střelu jsem měl od pánaboha, nevím, kde se to vzalo,“ hloubá Němec. „Vždycky mi však říkali: Když má fotbalista výbornou levou nohu, pravá je úplně zbytečná,“ dokládá, že fotbalistů tohoto typu je pořád nedostatek a jsou proto obzvláště ceněni.

Díky ní dostával od žákovských let za československé federace pozvánky do mládežnických výběrů krajských, republikových i celostátních, zajistila mu i klidnou – sportovní – povinnou vojenskou prezenční službu v armádě. „Šel jsem na vojnu už v 18 letech, mimo nástupní termín,“ doznává, jakou měl v roce 1976, kdy se stal jeho Baník Ostrava poprvé mistrem československé ligy, protekci. „Vzal si mě do Tábora, kde byly pro mladého výborné podmínky, trenér František Cerman, znal mě právě z mládežnických výběrů,“ připomíná muže, jenž v jeho kariéře hrál důležitou roli.