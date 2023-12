Nejlepším střelcem fotbalového podzimu je překvapení ze Slovácka

To může potvrdit i Zlámalova manželka Jana, která fotbalový talent v Kroměříži učila. „Každý je na něco lepší, na něco horší, Marek vynikal ve fotbale,“ rozpřádá. A opatrně tak naznačuje, že jeho školní výsledky za sportovními výkony poněkud zaostávaly. „Učivo nebylo u něj na prvním místě,“ připouští pedagožka s aprobací na cizí jazyky, matematiku a fyziku. „Ale jinak hodný kluk, nic nezanedbával, ale všichni věděli, kam se bude jeho život ubírat,“ chápala, že vědecký pracovník z něj nevyroste.

Na ligové scéně působí už dvanáct let, střelecky se však utrhl ze řetězu začátkem prosince při domácím duelu s Bohemians Praha, kdy se na demolici klokanů 5:2 podílel čtyřmi góly a připsal si rovněž klasický hattrick. Tím už nasbíral deset zásahů v ročníku, přitom v předchozích dal maximálně čtyři góly. Nyní jich má v nejvyšší soutěži na kontě celkem pětatřicet. Vzhledem k tomu, že v mužstvu zastával především roli tvořivého hráče, není podivné, že gólových přihrávek má ještě o jednu více.

Byl to pro Havlíka velký svátek. Když mu šel po zápase jako první pogratulovat spoluhráč Michal Kohút, těsně před ním pomyslně smekl klobouk. „Čtyři góly v utkání, na to si fakt nevzpomínám,“ nezapíral. „Ani nevím, jestli jsem vůbec někdy tolik gólů dal,“ lovil marně v paměti. „Už při třetím jsem měl trošku slzy v očích, když celý stadion vyvolával moje jméno. Užíval jsem si to,“ neskrýval dojetí.

I když vysvětlení je po ruce. Tím, že ho slovácký trenér Martin Svědík vysunul více do ofenzivy, rozkryly se i jeho schopnosti střílet góly. „Marek hraje to, co vždycky chtěl, kde se cítí nejlépe,“ vysvětluje Nehoda. „On je kolektivní hráč, nastoupil tam, kde bylo zapotřebí, i na místě levého obránce,“ připomíná agent. „Teď jsou však s ním spojeny i góly, což je vždycky nejvyhledávanější artikl,“ dodává.